Simeone: Morao sam gledati Cristiana Ronalda, to je bio pravi teror… Sad da se bojim tinejdžera Yamala, dajte molim vas

Xavi Bonilla/DeFodi Images via Guliver

Atletico je u četvrtfinalnom uzvratu Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1:2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2:0 u prvom dvoboju.

Strijelci su za Barcu vili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).

POVEZANO Barcelona slavila u Madridu, ali dalje ide Atletico!

Nakon utakmice Diego Simeone komentirao je igru i izjave Laminea Yamala. Tinejdžerska zvijezda Barce prije uzvrata javno je zatražio od Simeonea da ga čuva samo jedan igrač. Atleticov trener odgovorio mu je tako da su oko Yamala često bila i trojica, a zatim je komentirao.

“Yamal je dobar i jako talentiran dečko. Tražio je utakmicu jedan na jedan, pa je zabio već u trećoj minuti, a mediji bi ga već sada okrunili za kralja Europe. Međutim, u nogometu je jedino važno tko je sutra ujutro u ždrijebu. Mediji žele da se užasavam tinejdžera jer izvodi trikove i daje samouvjerene intervjue. Dajte, molim vas…

Deset godina morao sam stajati uz aut-liniju i gledati Cristiana Ronalda kako mi zabija hat-trickove kako bi izbacio moju momčad iz ovog natjecanja. To je pravi teror. Lamine je večeras odigrao krasno, ali stvarnost je da mi idemo u polufinale, a on ide kući gledati nas na televiziji. Velika je razlika između igranja dobre utakmice i toga da budeš noćna mora”, poručio je Simeone.