VIDEO / Je li Alcaraz na otvaranju Barcelone stigao do Pirove pobjede?

Španjolac Carlos Alcaraz, koji je pao na drugo mjesto svjetskog poretka nakon poraza u finalu Mastersa u Monte Carlu od Jannika Sinnera, pobijedio je u prvom kolu ATP 500 turnira u Barceloni.
Bivši prvi reket svijeta bio je bolji od Finca Otta Virtanena, 130. igrača svijeta, a konačan rezultat nakon sat i 25 minuta igre bio je 6:4, 6:2. Alcaraza u sljedećem kolu čeka Čeh Tomaš Mahač, koji je svladao Argentinca Sebastiana Baeza 6:2, 6:4, 6:1.
Iako se 22-godišnjak vratio na pobjedničke staze nakon gubitka vodeće pozicije, Španjolcu nije bilo baš toliko lako, posebno u završnici prvog seta. Alcaraz je jedva obranio svoj servis za 5:4, a potom je zatražio medicinski time-out tijekom kojeg je bilo jasno da 183 cm visokom igraču smeta osjećaj u zglobu desne ruke.
Možemo samo nagađati u kojoj je situaciji osjetio zglob:
