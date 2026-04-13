Kovačević: Beljo zaslužuje poziv u reprezentaciju

YouTube/GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je u 29. kolu SuperSport HNL-a porazio Vukovar s 4:1, a zaslužan za to bio je Dion Drena Beljo koji je zabio svoj treći hat-trick u posljednjih mjesec dana. Na konferenciji za medije svoj komentar o napadaču dao je trener Dinama Mario Kovačević.

“Zaslužuje poziv, stvarno dobro igra. Na izborniku je da odluči. Mi smo sve napravili, imamo pravog centarfora. Nije lako u bilo kojoj ligi, kad god netko podcjenjuje našu ligu. To treba poštivati”, odgovorio je Kovačević na konferenciji za medije.

Dion Drena Beljo nije bio na posljednjem popisu ZlatkaDalića u utakmicama s Kolumbijom i Brazilom, a izbornik hrvatske reprezentacije govorio je o tome da ako se bude oslanjao na igrače iz SHNL-a neće moći računati na medalje.

Do početka Svjetskog prvenstva još je nešto više od dva mjeseca i za vidjeti je hoće li se među putnicima za SAD, Meksiko i Kanadu naći i Dinamov napadač.