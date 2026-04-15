Bellingham uoči uzvrata protiv Bayerna: ‘Ulog je sve ili ništa, nema skrivanja, idemo po pobjedu’

Markus Verwimp via Gukuver

Svi u Real Madridu znaju da mogu spasiti sezonu samo ako nadoknade minimalni zaostatak protiv Bayern Munich i prođu u polufinale Lige prvaka, rekao je veznjak Kraljeva Jude Bellingham uoči uzvratne utakmice na Allianz Arena.

“Svjesni smo naše situacije i spremni smo, fokusirani. Utakmica u Münchenu je za nas finale. Na kraju krajeva, naša sezona ovisi o tome. Pokušat ćemo dati sve od sebe.”

“Svaki poraz u Ligi prvaka je katastrofa, s obzirom na našu trenutnu situaciju. Ulog je velik, sve ili ništa. Nećemo se skrivati, nemamo drugih opcija. Moramo igrati i pobijediti.“

Bellingham je posebno zadovoljan svojim fizičkim stanjem.

“Osjećam se dobro, iako je ova sezona bila razočaravajuća jer sam imao peh i propustio mnogo utakmica zbog ozljeda. Ove sezone promijenila se i moja pozicija. Prije sam igrao više naprijed u tom dijamantu u veznom redu. Onda sam počinjao na lijevoj strani, a uz Arbelou igram malo dublje. Mogu igrati na nekoliko pozicija. Moram se prilagoditi. Želim zabiti više golova, ali također moram i braniti, pronaći ravnotežu. Moram pomoći momčadi i raditi ono što trener želi.“

O trenutačnoj situaciji u La Ligi engleski as je dodao:

“Izgubili smo previše bodova, posebno kod kuće. Ne možete osvojiti naslov ako gubite toliko bodova u odnosu na Barcelonu. A i na gostovanjima također. To jednostavno nije moguće. Ne mislim da je borba gotova. Zaostajemo, ali sada se ipak moramo fokusirati na Ligu prvaka“, rekao je Bellingham na konferenciji za medije.