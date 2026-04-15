Raphinhi prijeti suspenzija zbog kritika na račun suđenja

Krilo Barcelone Raphinha (29) mogao bi se suočiti s tri utakmice suspenzije u Ligi prvaka zbog kritika suđenja nakon dvoboja njegovog kluba i Atlético Madrid, piše Mundo Deportivo.
Brazilac tvrdi da su Katalonci “opljačkani“ u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, aludirajući na kontroverzne sudačke odluke. Barcelona je pobijedila Atlético 2:1, ali je ispala ukupnim rezultatom 2:3.
Katalonci su utakmicu završili s desetoricom zbog isključenja Erica Garcíje. Francuski sudac Clément Turpin također je poništio pogodak Barcelone. Raphinha, unatoč tome što nije igrao zbog ozljede, razgovarao je s brazilskim medijima nakon utakmice i optužio suca za ispadanje svoje momčadi.
“Bila je to pljačka, suđenje nije bilo dobro. Odluke koje su donijeli bile su nevjerojatne. Atlético Madrid je napravio ne znam koliko prekršaja i nije dobio nijedan žuti karton. Ne razumijem zašto se boje da Barcelona prođe dalje.“
Ako ga Uefa kazni, Raphinha će morati odraditi suspenziju u sljedećem izdanju Lige prvaka.
