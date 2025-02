Cannavaro se iskreno osvrnuo na situaciju s Marićem pa komentirao stanje Sučića, Baturine i Petkovića

Podijeli :

Trener GNK Dinama Fabio Cannavaro održao je press konferenciju povodom nadolazeće utakmice u Hrvatskom kupu protiv Bjelovara. Talijanski strateg osvrnuo se na stanje momčadi, pripremu za susret te odgovorio na ključna pitanja novinara.

Prvo je na agendu došla situacija sa smjenom sportskog direktora, Marka Marića

“Moj plan je nastaviti raditi svoj posao, da budemo što bolji. Ovo su i za mene bile velike vijesti jer me Marko doveo ovdje i dao mi priliku da uživam u Dinamu. Pričao sam s njim i pomislio da možda moram otići kao i on. Marko me razuvjerio i rekao da ostanem i da ovo ništa ne mijenja. Imam potpunu podršku uprave, tako da sam samo izgubio prijatelja u klubu. Moramo nastaviti ići prema naprijed jer imamo jako važan cilj. Trebamo stabilnost i u budućnosti moramo biti još bolji.”

Komentirao je i utakmicu sa Šibenikom

“Puno stvari moramo popraviti unatoč tome što smo pobijedili posljednju utakmicu. Moramo biti strpljivi, ali i hrabriji jedan na jedan. Moramo pucati po golu a mi ju nekada želimo unijeti preko crte. To je nešto što moramo popraviti. Sretan sam sa stavom igrača.”

Cannavaro je istaknuo da Dinamo ozbiljno pristupa svakom natjecanju i da protiv Bjelovara neće biti opuštanja:

“U ovoj utakmici imamo za izgubiti apsolutno sve, naravno za mene je ova utakmica važna, sve ovisi o nama. Moramo biti ozbiljni jer nam je kup jako bitan i ne možemo ništa više ispustiti.”

Osvrnuo se i na stanje momčadi

“Baturina je okej, Franjić neće igrati, a Sučić je na dobrom putu da se vrati, kao i Bruno. Normalno je u momčadi imati ovakve probleme i naravno da bih volio imati sve igrače na raspolaganju, ali pozitivan sam jer imam dobre igrače.”

Zbog nedostatka zdravih igrača, upitan je hoće li ‘povući’ nekoga iz mlađih uzrasta

“Nitko od mlađih igrača vjerojatno neće dobiti šansu protiv Bjelovara jer imaju važnu utakmicu s Barcelonom, samo je Faye s nama jer nije prijavljen. No, vidjet ćemo.”