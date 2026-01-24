Vušković: Navijači St. Paulija napadaju moju obitelj i mog brata, što je s tim ljudima?

Luka Vušković (18), stoper Tottenhama na posudbi u HSV-u, bio je najbolji igrač gradskog derbija kod St. Paulija koji je završio 0:0.
Bio mu je to 18. nastup sezone, uz tri gola, a za derbi je na Sofascoreu dobio ocjenu 8.5 te je među najbolje ocijenjenim stoperima Bundeslige.
Ipak, utakmicu je obilježio i incident s tribina, gdje su navijači St. Paulija vrijeđali njegovog brata Marija Vuškovića, suspendiranog zbog dopinga od studenog 2022. do studenog ove godine. HSV je unatoč suspenziji ostao uz Marija, a Luka je ljetos stigao na posudbu i kako bi bio uz brata.
Nakon proglašenja igračem utakmice, Luka je u razgovoru za Sky upitan je li ga brat Mario gledao uživo:
“Jako sam tužan što nije ovdje. Mario je u Hrvatskoj i trenira kako bi se vratio još jači.”
Zatim je izrazio ogorčenje zbog ponašanja navijača St. Paulija:
“Oni napadaju moju obitelj i mog brata. Što je s tim ljudima, o čemu oni razmišljaju? To je veliko nepoštovanje. Nemam ništa dobro za reći o navijačima St. Paulija.”
Njemački mediji navode kako je, prema tvrdnjama očevidaca, Luka Vušković nakon utakmice pljunuo na grb St. Paulija na vratima svlačionice.
