Vušković: Navijači St. Paulija napadaju moju obitelj i mog brata, što je s tim ljudima?

Bio mu je to 18. nastup sezone, uz tri gola, a za derbi je na Sofascoreu dobio ocjenu 8.5 te je među najbolje ocijenjenim stoperima Bundeslige.

Ipak, utakmicu je obilježio i incident s tribina, gdje su navijači St. Paulija vrijeđali njegovog brata Marija Vuškovića, suspendiranog zbog dopinga od studenog 2022. do studenog ove godine. HSV je unatoč suspenziji ostao uz Marija, a Luka je ljetos stigao na posudbu i kako bi bio uz brata.

VIDEO / Hamburški derbi završio bez pobjednika, Vušković briljirao

Nakon proglašenja igračem utakmice, Luka je u razgovoru za Sky upitan je li ga brat Mario gledao uživo: