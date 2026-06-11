Kanađani: Ako BiH navijači to naprave, bit će to nešto nezapamćeno za jednog domaćina SP-a

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Alun Roberts via Guliver

Utakmica Kanade i Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, koja se u petak igra na BMO Fieldu u Torontu je pod povećalom javnosti kod jednog od domaćina SP-a.

Zanimljivo, na tribinama stadiona, čiji je kapacitet za Mundijal oko 45.000 mjesta, moglo bi se naći čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine što pozorno prate i kanadski mediji.

“Ako Bosanci to naprave i na stadionu bude 30.000 njihovih navijača, bit će to nešto nezapamćeno za jednog domaćina Mundijala – da ima manje navijača od protivnika. To je sramota za domaće navijače”, navode kanadski mediji.

Pritom podsjećaju na brojnu bosanskohercegovačku zajednicu u Kanadi, jednu od najorganiziranijih i najaktivnijih dijaspora u toj zemlji. Posebno se ističu Toronto, Hamilton i Windsor, gradovi u kojima žive deseci tisuća ljudi podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.

Iako će Kanada formalno biti domaća reprezentacija, nije isključeno da se tijekom velikog dijela utakmice glasnije čuje podrška navijača naših susjeda pa bi BMO Field mogao biti ‘domaći’ teren Zmajeva.