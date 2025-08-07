Budimir zabio u pobjedi Osasune u predzadnjoj pripremnoj utakmici

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver Images

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir zabio je gol za Osasunu u pobjedi od 3:0 nad španjolskim drugoligašem Mirandesom, što je bila pretposljednja provjera uoči otvaranja prvenstva s Real Madridom.

Prijateljska utakmica odigrana je u srijedu u gradiću Tafalli, 30 kilometara od Osasuninog doma Pamplone, gdje je devetoplasirana momčad iz prošlosezonskog prvenstva dominirala.

Budimir, koji je prije dva tjedna napunio 34 godine, zapečatio je pobjedu u 78. minuti. Nakon slobodnog udarca je iskoristio odbijenu loptu unutar šesnaesterca i poslao ju u mrežu.

Bila je to peta pripremna utakmica Osasune, koju za dvanaest dana očekuje gostovanje na Santigao Bernabeu u 1. kolu La Lige, i tek prva pobjeda.

Mirandes je prošle sezone bio iznenađenje druge lige jer se uspio plasirati u finale doigravanja za ulazak u Primeru gdje ga je nadjačao Oviedo. Osasuna je ljetos dovela na svoju klupu Mirandesovog 39-godišnjeg trenera Alessija Liscija nakon što je otišao njen trener Vicente Moreno.

Osasuna će u subotu gostovati kod njemačkog prvoligaša Freiburga u posljednjem pripremnom susretu.

Hrvatski reprezentativac Budimir bio je prošle sezone treći strijelac španjolskog prvenstva iza Realovog napadača Kyliana Mbappea i Barceloninog strijelca Roberta Lewandowskog.