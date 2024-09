Bivši trener Šibenika nakon što je dobio otkaz u Veležu nakon samo tri utakmice: ‘Što sam ja mogao napraviti?’

Podijeli :

Guliver Images

Njegov mandat na klupi mostarskog kluba trajao je svega tri utakmice.

Damir Čanadi, 54-godišnji austrijski trener hrvatskog podrijetla, preuzeo je Velež krajem lipnja, ali je već 12. kolovoza smijenjen. Tijekom tog kratkog perioda, Velež je doživio težak udarac ispadanjem od andorskog Inter Escaladesa (1:1 i 5:1) u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, što se smatra velikom sramotom. Nakon toga, uslijedio je i poraz od Željezničara (1:2) u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, što je dodatno pogoršalo situaciju.

Čanadi je nakon ispadanja u europskim kvalifikacijama javno priznao poraz i ispričao se za loše rezultate, ali to nije bilo dovoljno da zadrži svoju poziciju. U intervjuu za portal reprezentacija.ba, Čanadi je komentirao svoj kratki boravak u Mostaru: “Jesam li se odmorio? Nisam se imao od čega ni umoriti, prekratko sam bio u Mostaru. Tako je ispalo iako sam imao velike ambicije kada sam došao.”

Čanadi je ranije u karijeri vodio niz klubova, uključujući bečki Rapid, njemački Nürnberg i Šibenik u SuperSport HNL-u. Kada je preuzeo Velež, imao je jasnu viziju za klub: “Svi znamo što je Velež, u takvom klubu nije jednostavno raditi, vidite i sami da je bilo turbulentno posljednjih dana. Doveo me Admir Rahimić, s kojim sam imao dobar odnos. Postojala je vizija pomoću koje sam želio dodatno razviti klub. Cilj je bio dovoditi mlade, talentirane igrače, napraviti momčad koja će biti na okupu dvije-tri sezone i kasnije neke od njih prodati.”

Međutim, situacija se brzo promijenila. “Ipak, na kraju se nije moglo. Došao sam u trenutku dok je klub napustilo osam nogometaša, uslijedila je utakmica s klubom iz Andore koje je za sve bilo šokantno. Brojne stvari nisu funkcionirale,” dodao je Čanadi, objašnjavajući kako su problemi počeli već na samom početku.

Senad Kevelj, tadašnji predsjednik Veleža, ubrzo nakon Čanadijeve smjene napustio je svoju funkciju, a Čanadi je uvjeren da je Kevelj igrao ključnu ulogu u njegovom odlasku: “Imam osjećaj da je upravo Kevelj najviše potencirao moj odlazak. Ako ti moraš već nakon prvog kola mijenjati trenera… Na kraju smo izanalizirali sve i složili se da je najbolje da svatko krene na svoju stranu, jednostavno to više nije bilo to.”

Čanadi se osvrnuo i na nesretan poraz protiv Inter Escaladesa, kojim je završena Veležova europska sezona: “Malo ljudi zna da smo ustvari putovali 18 sati. Nakon što smo došli, večere nije bilo. Da, to je točno. Klub me je prije toga informirao da nas tamo čeka umjetna trava. Iznajmili smo teren u Sarajevu kako bismo se prilagodili, a onda u Andori potpuno drugačija slika. To je za mene bilo neprofesionalno. Da ne govorim da igrači uopće nisu imali adekvatne kopačke, da su se doslovno klizali po terenu. Tko još putuje 18 sati? Ako je tako, onda treba krenuti dva dana prije, a ne da na kraju nemamo ni večeru. I ljudi previše podcjenjuju kada kažeš Andora,” zaključio je Čanadi, kritizirajući pripreme i organizaciju kluba pred ključne utakmice.