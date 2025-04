Bivši igrač Dinama i Rijeke za SK: ‘Livaja je ekstra klasa HNL-a, ali Hajduk se sve teže nosi s teretom’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Rijeka i Hajduk te malo u pozadini i Dinamo i dalje vode grozničavu bitku za naslov prvaka. Vodeće momčadi mijenjaju se iz kola u kolo, u ovom koje je za nama najviše je profitirala družina s Kvarnera. Dinamo pokazuje znakove oporavka poslije „pakračkog dekreta“ Cannavaru, a Hajduk se golom Trajkovskog spasio poraza na Poljudu.

Utakmice 29.kola SHNL-a analizirao je za SK Mehmed Alispahić (38) koji je u karijeri između ostalih nosio dresove bugojanske Iskre, Šibenika ali i Dinama i Rijeke, i intenzivno prati zbivanja u domaćem prvenstvu. Šibenski je zet, a trenutno uspješno vodi kadete HNK Šibenika prema HR eliti.

-S posebnim zanimanjem, ali i uživanjem pratim utakmice HNL-a. Kako se bližimo kraju sve je uzbudljivije. Vidi se da je pritisak na vodećim ekipama sve veći kako idemo u završnicu, bodovi se osvajaju sve teže. U ovom zadnjem kolu Rijeka je došla do krucijalna 3 boda u zadnjim trenutcima, Hajduk također, Dinamo se vraća polako u igru…

Idemo redom počev od Rijeke?

–Rijeka je visjela protiv Varaždina, s igračem manje, mogli su Varaždinci zaviti Rujevicu u crno, ali momčad Radomira Đalovića se uspjela obraniti, i na račun individualne kvalitete Menala i Fruka zabila taj pobjednički gol. Jako važni bodovi, ali i način na koji su došli do slavlja ih ostavlja u utrci za naslov.

Splićani se i dalje muče, ali ne gube?

–Teško, teško se Hajduk nosi s tim pritiskom i teretom osvajanja titule. Imam osjećaj da im je sve teže nositi se s tim. Primili su taj gol u završnici poluvremena koji ih je još više sputao, ali spasili su se 15 sekundi prije kraja. Zahvaljujući Livaji koji je servirao loptu Trajkovskom, koji nije mogao ono promašiti…Kao i u slučaju Rijeke i Bijeli su postigli gol na račun individualne kvalitete, Livaja napravio dar mar, i to je bilo dovoljno da izbjegnu neugodan domaći poraz.

Dinamo, još jedan Mešin klub prolazi ove sezone veliku krizu. Pobjeda nad Osijekom ipak ih drži u kakvoj takvoj nadi da mogu obraniti naslov?

-Po meni se Dinamo itekako može vratiti i uključiti u tu borbu. Imaju se tek odigrati međusobne utakmice, naravno neće one odlučiti prvaka, ali rezultati iz tih dvoboja uvelike će odrediti ovu borbu. Dinamo me neugodno iznenadio ove sezone, posebice pod vodstvom Fabija Cannavara. Utakmica s Istrom je pokazala sve njegove slabosti, Puljani su ih totalno nadigrali, nije to bio Dinamo kojeg znamo svi…Bezidejni, rekao bih prazni, bez energije. Ali, ova utakmica s Osijekom je pokazala da se vraćaju, trgnuli su se…

Po Alispahiću je najveći Dinamov problem…?

-Po meni su to brojne ozljede, posebice ključnih igrača. Iako imaju najveći kadar teško su u jednom dijelu sezone mogli nadomjestiti izostanke Petkovića, Mišića naročito. Oni nisu u natjecateljskom ritmu, i treba im vremena za hvatanje forme. Dinamo će se vratiti u igru za naslov, sjetimo se lanjske sezone, i tada su zaostajali ali su se vratili kada je bilo najvažnije, osvojili naslov.

Cannavaro nije uspio podići momčad, slaže li se negdašnji fantasista da uprava Dinama nije ni trebala posezati za eksperimentom zvani – Cannavaro?

-Sigurno, ne govorim to sada iz ove perspektive kada znamo da Talijan nije uspio napraviti ništa u Maksimiru. Koliko god cijenim njegovu igračku karijeru, Zlatnu loptu, ali pokazalo se da Cannavaro ne poznaje ni ligu, ali niti momčad Dinama. Mislim da u regiji i Hrvatskoj ima dovoljno kvalitetnih stručnjaka koji zaslužuju voditi Dinamo. Kada je Dinamu gorjelo vratili su Antu Čačića, dakle ima rješenja puno bliže u vlastitom dvorištu rekao bih…Da su reagirali bolje, doveli nekog trenera iz Hrvatske ili okružja uvjeren sam da bi Dinamo imao bolji rezultat.

Kad već nisu doveli neko poznatije domaće trenersko ime na Maksimiru su vratili legendu – Zvonu Bobana?

-Najbolji mogući potez uprave Dinama. Znamo tko je Boban u svijetu nogometa, legenda ne samo hrvatskog već europskog, pa i svjetskog nogometa. Čovjek koji ima viziju, ideje, iskustvo, ali i veze diljem svijeta. To nije samo pun pogodak za Dinamo već i za hrvatski nogomet. Bobanov povratak u Maksimir sigurno će imati pozitivan odjek, ali i utjecaj na kompletan način djelovanja kluba. Vidjet će se to vjerujem brzo i na rezultatima, na strukture Dinama, posebno u omladinskom pogonu jer vidimo da i u tom krucijalnom dijelu kluba nije idealno. Ali treba pričekati sve, vidjeti koje poteze će povući, ali sigurno najbolja moguća stvar za Dinamo i hrvatski nogomet.

Vraćamo se opet na HNL, po Alispahiću koji je svojedobno svojom asistencijom Domagoju Vidi za pobjedu nad Ludogorecom donio Dinamu nastup u Ligi Prvaka jedan igrač svojom kvalitetom odskače u HNL-u?

-Marko Livaja je ekstra klasa, talent koji se dugo nije pojavio na hrvatskim terenima. Uz kvalitetu posjeduje i jaku osobnost. Odskače od ostatka lige, posebice u Hajduku, svakim potezom, bilo golom, asistencijom, idejom radi razliku, opasan je uvijek i zapravo nosi Hajduk ovako visoko. Ali, ima u HNL-u još jako kvalitetnih igrača, Fruk u Rijeci ima sjajnu sezonu, Petković iz Dinama…

Na kraju dolazimo do Šibenika, kluba kada ga Alispahić izgovara uvijek koristi osobnu zamjenicu – MI. Teška tema, ali MA spremno govori o stanju na Šubićevcu.

-Teška borba za ostanak se nastavlja, ona je još više izražena zbog aktualnih financijskih problema kluba. Evo, sada su igrači zadnji tren krenuli na utakmicu u Koprivnicu…Koliko god se situacija čini teška, za neke bezizlazna možda, ja mislim da nije sve gotovo što se ostanka tiče. Mislim da svi skupa trebamo napraviti da taj ambijent, atmosfera u, i oko kluba bude bolja, pozitivnija. Mislim da je Gorica pod većim pritiskom jer su na zimu doveli 11 igrača, redom pojačanja ali ponajprije nama sve skupa ovo ne treba, jer smo sami sebi izgleda najveći protivnik jer se borimo za goli život, spašavamo živu glavu u Prvoj ligi. Jako mi je žao zbog toga, ali ponavljam, ništa nije izgubljeno. Gorica ima teži raspored, iako ima 4 boda više. Bit će još tu poraza, a Gorica dolazi na Šubićevac. Ključ ostanka leži na nama najviše, i ne treba se predavati – zaključio je Alispahić, koji ove sezone vodi kadetsku momčad Šibenika, i na dobrom je putu da ta selekcija uz pionire bude prva u dalmatinskoj regiji, i kroz kvalifikacije ostvari plasman u 1.HNL.