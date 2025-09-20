Bivši igrač Dinama i Hajduka: ‘Specifična je situacija u ovoj sezoni, kao da oba kluba prate jedan drugog…’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Rasprodani Poljud spreman je za ogled Hajduka i Dinama od 17 sati.

Prvi je to ovosezonski derbi između ova dva sastava, a što nas sve čeka danas najavio je nekadašnji igrač Hajduka i Dinama, Franko Andrijašević.

“Bit će zanimljiva utakmica. Specifična je situacija između Hajduka i Dinama i u ovoj sezoni. Kao da oba kluba prate jedan drugog, pa kad izgubi jedan, izgubi drugi, kad dobije jedan, dobije drugi i sve skoro pa u gol. Nevjerojatno. U derbijima nikad ne znaš. Dosta puta jedan klub uđe u derbi kao favorit, pa se taj isti favorit posklizne i rezultat bude drugačiji”, rekao je Andrijašević za Net.hr pa nastavio:

“Ono što sam primijetio je da nakon dugo godina ne vidim Dinamo da dolazi u Split kao favorit. Ne samo što se tiče Poljuda, nego i Maksimira. Nekako u prijašnjim derbijima Dinamo je za nijansu bio bolji kad bi pogledao i momčad, ekipno, prezentacijski, ali nakon dugo vremena nemam taj osjećaj. Imam osjećaj da će to biti ‘fight’. Da se razumijemo, niti Hajduk na Poljudu mi ne djeluje moćno, nego mi je sve neki egal.”

Dinamova momčad ovo ljeto doživjela je brojne promjene, a to je primijetio i Andrijašević.

“Skoro pa čitava momčad je nova. Nemaju više zvijezda i momčadi, ekipa je radna i sve su to igrači u takvoj ekipi u pet deka, što se ono kaže. Svatko može startati. Beljo je doveden za ozbiljan novac u Dinamo, ali nemam osjećaj i dojam da je on nekakva zvijezda, koliko god po cifri, po transferu to ispada. Dinamov DNK momčadi se promijenio.

Sad se prva momčad Dinama sastoji od igrača željnih dokazivanja, od igrača koji se svakog tjedna bore za prvih 11. To je s jedne strane dobro, ali s druge strane gubiš možda u tom nečemu da nemaš više tu moć koju si imao prije”, zaključio je.