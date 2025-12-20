Bivša zvijezda Milana o Modriću: ‘On je genij, na nekoj je drugoj razini’

Podijeli :

U Milanu je slovio za jednog od najboljih lijevih bekova svijeta, ovog je ljeta iznenada napustio San Siro i prešao u saudijski Al Hilal.

Nakon pola godine šutnje, Theo Hernandez je u velikom intervjuu za talijansku La Gazzettu dello Sport konačno otkrio pravu istinu o svom odlasku i stanju u klubu.

Intervju je počeo pričom o nedavnom posjetu bivšem klubu uoči utakmice s Napolijem.

“Da, bio sam prije utakmice s Napolijem. Kad sam odlazio, nisam ih sve mogao zagrliti kako sam htio. Žao mi je što su izgubili. Rekao sam ‘bravo’ Bartesaghiju, koji je to zaslužio. Zagrlio sam Luku Modrića, s kojim sam igrao u Real Madridu. To je genij, on je na drugoj razini.”

Dobio je i pitanje bi li ikada svojevoljno napustio Milan.

“Nikada. Moj prioritet je bio ostati.”

Novinari su ga podsjetili na njegovu oproštajnu objavu u kojoj je naveo da smjer kojim je klub krenuo ne odražava vrijednosti koje su ga dovele ondje

“To je istina. Kad sam stigao, tu su bili Massara, Boban i Maldini, moj idol. Ibra je vrhunski igrač, ali nakon njih sve se promijenilo nabolje”, objasnio je Francuz.

Priznao je da su ga kritike navijača jako pogodile.

“Puno. Znam da sam napravio greške, poput crvenih kartona protiv Fiorentine i Feyenoorda, ali ljudi smo. Nisam bio mentalno miran i mogao sam bolje, ali navijači znaju tko je Theo bio u Milanu.”

Otkrio je da se osjeća izdanim od strane Milana.

“Zaslužio sam bolji tretman. Nisam to očekivao. Neki suigrači su me nagovarali da ostanem, ali kada te trener nazove i kaže ‘ako ostaneš ovdje, izbacit ćemo te iz momčadi’, što mogu učiniti? Tražim nešto drugo.”