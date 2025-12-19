Španjolci pronašli krivca za Milanovo ispadanje u kojem je Modrić krenuo s klupe: ‘Opet je donio istu odluku…’

Podijeli :

Daniele Buffa Image via Guliver

Nogometaši Milana ostali su bez plasmana u finale talijanskog Superkupa nakon poraza 2:0 od Napolija u polufinalu odigranom u Rijadu. Time su Rossoneri propustili priliku obraniti trofej osvojen prošle sezone protiv Intera, ističe španjolska Marca.

Hrvatski kapetan Luka Modrić susret je započeo na klupi, a u igru je ušao tek u završnih 15 minuta. Odluka trenera Massimiliana Allegrija da Modrića ostavi među pričuvama bila je jedna od glavnih tema uoči utakmice, što je Marca posebno naglasila. Napoli pobijedio Modrićev Milan i tako izborio finale talijanskog Superkupa

“Vijest se proširila prije prvog zvižduka suca. Massimiliano Allegri odlučio je ostaviti Luku Modrića na klupi i pustiti Jasharija kao ‘registu‘ (duboko postavljeni središnji vezni igrač koji diktira tempo igre, povezuje obranu i napad te započinje akcije preciznim, vizionarskim dodavanjima s pozicije odmah ispred središnjih braniča, djelujući kao kreativno središte momčadi).

Toskanski trener donio je istu odluku u osmini finala talijanskog Kupa protiv Lazija, u utakmici u kojoj su ispali (1:0)”, napisali su Španjolci.

Modrić je u igru ušao u 75. minuti, u trenutku kada je Milan već bio u zaostatku 2:0 pa momčad Massimiliana Allegrija više nije imala dovoljno vremena za povratak u utakmicu.