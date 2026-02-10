Bilić potvrdio da je Vučević bivši pa poslao rođendansku poruku navijačima Hajduka

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Ivan Bilić na današnjoj je izvanrednoj press konferenciji potvrdio da je Goran Vučević sada već bivši sportski direktor Hajduka.

Vučević će funkciju nastaviti obavljati idućih nekoliko mjeseci dok klub ne pronađe novo rješenje, a predsjednik je upitan i da pošalje rođendansku poruku navijačima, obzirom da Hajduk u petak slavi 115. rođendan.

Nakon kratkog razmišljanja, objasnio je da šalje poruku u duhu današnjih događanja:

“Rođendanska poruka je da unatoč svemu Hajduk živi vječno. Ljudi koji su u klubu će se boriti da mi ostvarimo kvalitetne rezultate, ali primarno da se stabilizira momčad, da mladi svakim danom budu sve bolji. Na nama je da se borimo, na navijačima da navijaju.”