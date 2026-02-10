Goran Vučević odlazi iz Hajduka, Bilić otkrio zašto i do kad ostaje na Poljudu!

Podijeli :

U utorak kroz poslijepodnevne sate, iz Hajduka je stigla najava izvanredne konferencije za medije u 17 sati na kojoj je potvrđeno da Goran Vučević više neće obnašati dužnost sportskog direktora.

“Dogovorili smo sporazuman raskid s Goranom Vučevićem. Određena jamstva koja su dana njegovoj platformi iz nekog razloga nisu mogla biti popunjena. Razlaz je dogovoren mirno, na interes svih. Goran nije ni dao ni primio otkaz. Ostat će u klubu unutar tranzicije dok ne dovedemo budućeg sportskog direktora.

U zajedničkim razgovorima između nas donijeli smo rješenje koje je u ovoj situaciji najmanje loše za sve, a posebno za klub. Želim napomenuti da se nitko nije ogriješio u klub, nitko nije oštetio klub. Sve je dogovoreno sa svima. Nismo sretni zbog ovoga, ali interes kluba je da tranzicija bude provedena bezbolno. Zbog toga je dogovor da će Goran ostati u službi do trenutka kada nađemo novog sportskog direktora. Toliko od mene”, rekao je predsjednik Uprave Ivan Bilić u uvodu.

Dopustili ste kaos na relaciji Garcia-Livaja. Zašto to niste presjekli?

Bilić: Svjesni smo određenih problema, radimo na tome i volio bih da to ostane unutar klubu. Ne smatramo da se išta loše dogodilo poslije utakmice, riješit ćemo. Je li Rakitić sportski direktor? U razgovorima smo, Rakitić ostaje na funkciji tehničkog direktora. Klub računa na njega u toj funkciji.

Je li moralni čin da i Nadzorni odbor podnese ostavku?

Pavasović Visković: Pogriješili ste. Hajduk je dioničko društvo, Nadzorni odbor nije odabrao sportskog direktora. Vučević je došao u mandatu ovog NO-a, ali NO ne bira sportskog direktora, to je posao Uprave. Što se tiče ostavki kao moralnih činova, to je prodavanje magle. Nuđenje ne znači ništa, ili je daješ ili ne. NO nema ništa s izborom sportskog direktora.

Čime niste bili zadovoljni u radu Vučevića?

Bilić: Goran nije dobio otkaz, ništa nije presudilo. Mogu reći da određeni preduvjeti za njegov rad nisu bili ispunjeni. On je platformu jasno predstavio, ali uvjeti nisu bili predstavljeni. Zbog toga i iz financijskih razloga smo tražili drugo rješenje. Moram naglasiti, Goran nije dobio otkaz.

Imate li u vidu novog sportskog direktora?

Bilić: Klub će vas obavijestiti na vrijeme, postoje određena imena, ali želimo provesti kvalitetan proces odabira, Goran je isto jako bitan u tom procesu. Mi vjerujemo da će ovo proći najbezbolnije za klub. Nikoličius je primjer dobre tranzicije, ostao je u klubu barem mjesec dana, sudjelovao je u odabiru trenera i budućih sportskih direktora.

Tko je kriv što uvjeti koje spominjete nisu ispunjeni?

Bilić: Financije su jedan element, ali nisu jedini. Neke stvari ću zadržati interno. Neke stvari smo dogovorno odlučili da ćemo predstavljati postepeno. Ovo je bila najbitnija vijest koju vam trebamo reći.

Teoretska nestabilnost o kojoj pričate… Momčad nije toliko nestabilna kako vi kažete i to nije razlog ovoga o čemu mi danas pričamo. Smatram da je bitno da klub čim prije nađe kvalitetnog sportskog direktora. Zbog toga je bitno da je Goran tu s nama dok ne odaberemo budućeg SD-a.

Pričali ste o održivosti kluba, a nemate pripremljenog novog sportskog direktora.

Pavasović Visković: Ne možeš u životu predvidjeti sve situacije koje će se dogoditi. Nitko ovdje nije potpuno nevin ni potpuno kriv. Za razliku od prijašnjih lomova u Hajduku, ovo nije lom takve vrste. Nitko se ovdje ne razilazi kao neprijatelj. Sve stvari su iskomunicirane i odvijaju se dogovorom. Goran je pristao ostati tu dok ne nađemo novog čovjeka za njegovu poziciju.

Teško je za jednog sportskog direktora, za kojeg misliš da je izvrstan, a Goran Vučević to je, ne bi bilo fer da razmišljamo o novom sportskom direktoru. Ovo nije bilo planirano, nije bilo očekivano. Neke dogovorene stvari se nisu poklopile greškom mnogih čimbenika. Neke stvari su se dogodile u četiri zida i o tome ne bi bilo ozbiljno govoriti u javnosti. Nema krša, klub je stabilan, vrlo brzo krećemo dalje.

Je li problem u nečijem egu?

Pavasović Visković: Ljudi u nogometu imaju još izraženija ega, ali nije bilo previše problema s tim. Neke stvari koje su se trebale dogoditi, nisu se dogodile. Nije se moglo ispoštovati nešto u odnosu na Gorana. Stvorila se jedna količina ogorčenosti kod njega te smo se složili da je ovo najbolje. Zato smo to i napravili, da stvari ne izmaknu kontroli.

Zašto je tajming ove odluke ovakav?

Bilić: Zato što smo se danas tako dogovorili. Dosta informacija i dezinformacija je prošlo u medije. Vjerujemo da je interes naših navijača da znaju ovakve stvari kad se one dogode.

Imaju li veze odlasci Miše Krstičevića, Gorana Vučevića s rasterećenjem budžeta?

Bilić: Ovo nikako ne utječe na naše planove na ljeto, sve ostaje isto. Imat će financijske utjecaje na cijelu situaciju, ali nije u korelaciji s planovima za ljeto.

Hoće li biti rošada u upravi?

Pavasović Visković: Vrlo brzo će vam biti predstavljen novi član za financije, time ćemo rasteretiti predsjednika Uprave, koji radi više od jednog posla. Hajduk je dioničko društvo i Nadzorni odbor radi posao samo Nadzornog odbora. Uprava vodi računa o sportskom sektoru i ostalim segmentima kluba, mi nadziremo Upravu.

Vučević je rekao da je ovo sezona stabilizacije. Jeste li postavili deadline za pronalazak novog sportskog direktora, kakve upute će on dobiti, kakva je Hajdukova iduća sezona? Bilić: Nema deadlinea, ali bitno je da to bude što prije moguće. Bitno je naći kvalitetnu osobu. S Goranom je dogovorenom da će biti na raspolaganju maksimalno do kraja sezone i da će sudjelovati u ovom procesu. Meni bi najdraže bilo da to bude čim prije, da se zajedno možemo pripremati za sljedeću sezonu. Kako ste zadovoljni Garcijom? Pavasović Visković: Nije moje da govorim o struci. Ako se za nešto zalažem, to je da svatko radi u Hajduku ono što je zadužen. Svaka moja izjava o tome izašla bi iz okvira iz kojeg ja ne smijem izaći. Vučević je najavio novi ugovor za Livaju. Zbog čega je ta priča zastala? Ima li ograničenja oko financijskog fair-playa? Bilić: Mislim da na ovo pitanje ne bih odgovarao u ovoj situaciji, tematika je različita. Bili smo u procesu pregovora s Markom i njegovim agentom. Nadamo se da ćemo to unutar skorijeg perioda to riješiti, najkasnije do petog mjeseca. Riješit ćemo to zajedno s njim. Nije zapelo zbog financijskog fair-playa. Pavasović Visković: U Nadzornom odboru sjede navijači Hajduka i svjesni smo koliko Livaja znači Hajduku. Ali NO ne raspravlja o tome sve dok predsjednik ne uputi NO-u zahtjev za suglasnost. Nije naše da o tome govorimo. Hoćete li smijeniti Garciju ako izgubi u Osijeku? Bilić: Ne. Čime ste najviše razočarani u Hajduku? Pavasović Visković: U mom prvom mandatu je sve što se tiče financija bilo puno gore nego sada. Ja sam navijač Hajduka i razočaran sam kad je nešto loše. Ako dobijemo u Osijeku, sve će biti super, ako ne dobijemo, sve će biti loše, takav sam ja, kao i svi oko kluba. Ima i moje odgovornosti u ovoj situaciji, ne skrivam se iza toga. Nisam sretan. Infrastruktura? Pavasović Visković: Mene nema često tu jer me tu ne treba biti. Nadzorni odbor ne treba puno u javnosti govoriti. Infrastruktura nije jedno od najvažnijih pitanja, to je jedino važno pitanje, ako se mene pita. To ipak uglavnom ovisi o politici. To prelazi moć bilo kakve Uprave ili Nadzornog odbora. To je na gradu i na državi. Mi ćemo davati podršku, izražavati naše želje bez ikakve zadrške. Bilić: Studija izlazi u drugom mjesecu, savjetinici su pri kraju, surađivali smo s njima. Naš stav je jasan. Prvi prioritet je imati kamp, nulti prioritet je da ove terene koje imamo oporavimo od tuče od koje su nastradali. Krenuo je natječaj za hibridni teren. Svakako je u interesu kluba da ima novi stadion. Poruka za rođendan kluba? Bilić: Rođendanska poruka je da unatoč svemu Hajduk živi vječno. Ljudi koji su u klubu će se boriti da mi ostvarimo kvalitetne rezultate, ali primarno da se stabilizira momčad, da mladi svakim danom budu sve bolji. Na nama je da se borimo, na navijačima da navijaju. Koji je sportski cilj, tko je odgovoran za rezultat? Bilić: Klubu treba pripisati rezultat, svim ljudima. Ciljevi ostaju isti, NO je i nama predstavio ciljeve. Cilj je ostvariti što bolju poziciju da bi mogli ostvariti Europu na jesen. Drugi cilj je da ostanemo konkurentni u utrci za oba trofeja.