Bilić: Hajduk zaslužuje novi stadion kao i Dinamo u Zagrebu

Nakon iznošenja izvješća Hajduka za prošlu godinu, predsjednik Hajduka Ivan Bilić stao je pred medije.
Bilić je istaknuo kako su prošlu godinu završili s minusom od 10.7 milijuna eura. No, u 2025. klub bilježi značajan napredak zahvaljujući trima transferima, među kojima je i rekordan odlazak Luke Vuškovića u Tottenham za 11 milijuna eura.
“Taj transfer dao nam je vjetar u leđa. Očekujemo da ćemo 2025. završiti s oko pet milijuna eura u plusu“, poručio je predsjednik Hajduka, prenosi Dalmacija danas.
Jedna od glavnih tema sjednice bila je i infrastruktura. Bilić je potvrdio da Hajduk aktivno surađuje s Gradom Splitom na projektu izgradnje novog kampa, koji je, kako kaže, “iznimno važan za razvoj kluba”.
“Nadamo se da ćemo uskoro imati konkretno rješenje i moći krenuti u realizaciju“, rekao je Bilić, ne otkrivajući zasad planiranu lokaciju.
Naglasio je i važnost izgradnje novog, modernog stadiona, koji bi osim sportskih omogućio i dodatne komercijalne prihode.
“Naš je stav jasan – želimo stadion koji će biti nogometni, funkcionalan i financijski održiv. Vjerujem da i mi, kao i Dinamo u Zagrebu, zaslužujemo novi stadion.“
Na pitanje novinara o mogućnosti rušenja Poljuda i gradnje na istom mjestu, Bilić je odgovorio kako o tome još nije bilo razgovora.
“Ne zauzimam stranu ni za jednu opciju, već zastupam interese kluba, a to je – novi stadion. Ministarstvo financija već je omogućilo Zagrebu i Splitu financiranje izgradnje stadiona u omjeru 50:50, što nam daje dodatni optimizam.“
Bilić je upozorio i na problem zastarjelog umjetnog travnjaka u Hajdukovoj Akademiji.
“Travnjak je star devet godina, tri puta je amortiziran, a u posljednje vrijeme primjećujemo porast ozljeda. Novi bi trebao biti postavljen za nekoliko mjeseci, a trenutno smo u procesu dogovora s Gradom”, rekao je Bilić.
