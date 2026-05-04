Bild otkrio što Borussia Dortmund namjerava s Kovačem

Unatoč povremenim kritikama i neujednačenim nastupima Borussije Dortmund, u klubu ne postoji nikakva dvojba oko statusa Nike Kovača. Prema pisanju Bilda, interna analiza pokazala je da uzrok slabijih izdanja nije trener, nego sami igrači. Naglašava se da su pojedini ključni nogometaši djelovali nezainteresirano, a kao primjer se spominje Serhou Guirassy. U klubu vjeruju da je Kovač iz raspoloživog kadra izvukao maksimum, osiguravši plasman u Ligu prvaka te borbu za drugo mjesto.

Uprava već planira razgovore o produljenju ugovora koji bi se trebali održati tijekom ljeta, s ciljem da suradnja traje barem do 2028. godine. Takav potez uklapa se u dugoročnu strategiju kluba, koji želi izbjeći ulazak u sezonu s trenerom pred istekom ugovora kako bi se spriječile nepotrebne napetosti. Kovač je momčad preuzeo u veljači 2025. nakon Nurija Sahina, a već je ranije dobio povjerenje produženjem ugovora do 2027.

Podršku treneru potvrdio je i sportski direktor Ole Book nakon poraza od Borussije Mönchengladbach, istaknuvši kako klub i dalje u potpunosti stoji iza njega te da jedan negativan rezultat ne mijenja njihov stav.

Iako su tijekom sezone interes pokazali brojni klubovi iz Engleske, Kovač nema namjeru napustiti Dortmund. Kako prenosi Sport Bild, želi ostati unatoč zanimanju Chelseaja, Tottenhama i Manchester Uniteda. Upravo je klub s Old Trafforda navodno bio najkonkretniji, no ta opcija trenutačno više nije aktualna.