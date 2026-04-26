VIDEO / Kovačeva Borussia razbila Matanovićev Freiburg i osigurala Ligu prvaka sljedeće sezone

U 31. kolu njemačke Bundeslige Borussia Dortmund čiji je trener Niko Kovač slavila je s 4:0 protiv Freiburga Igora Matanovića te su osigurali svoje mjesto u Ligi prvaka iduće sezone.

U prvom poluvremenu je Kovačeva momčad bila nezaustavljiva. Već u osmoj minuti je Max Beier zabio za 1:0, u 14. minuti je Serhou Guirassy pogodio za 2:0, a do kraja poluvremena se u strijelce upisao i Ramy Bensebaini koji je zabio u 31. minuti.

Do kraja susreta vidjeli smo još gol Fabija Silve u 87. minuti pa je Borussia (D) s 4:0 slavila protiv Freiburga za koji je do 67. minute igrao hrvatski reprezentativac Igor Matanović.

Ovom pobjedom je Borussia tri kola prije kraja osigurala izravan plasman u Ligu prvaka. Naime, Borussia Dortmund skupila je dosad 67 bodova te imaju deset bodova više od Hoffenheima Andreja Kramarića.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.