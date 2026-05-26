VIDEO / Hrvatska ga je željela, on je rekao ne, a sada se oprostio kao junak u Njemačkoj

Bio je to emotivan oproštaj Hrgote od kluba u koji je stigao 2019. godine i čiji je godinama bio jedan od glavnih igrača. Nakon isteka ugovora napustit će Fürth i potražiti novu sredinu.

Hrgota je rođen u Zenici, odrastao je u Švedskoj, a tijekom karijere nosio je dresove Jönköpingsa, Borussije Mönchengladbach i Eintracht Frankfurta. Posebnu pažnju privukao je još 2013. godine kada je kao mladi igrač Borussije zabio hat-trick u Bundesligi i postao jedna od zanimljivijih mladih ofenzivnih opcija u Njemačkoj.

Zbog podrijetla i hrvatskih korijena svojedobno je bio velika želja HNS-a. Tadašnji izbornik Hrvatske Niko Kovač i trener mlade reprezentacije Ivo Šušak pokušavali su ga nagovoriti da obuče hrvatski dres, a Kovač je čak osobno posjetio njega i njegovu obitelj u Njemačkoj. U jednom trenutku pojavile su se informacije da je odlučio igrati za Hrvatsku, no Hrgota je sve demantirao i poručio kako je u kontaktu sa švedskim savezom te da mu je prioritet reprezentacija Švedske.

Na kraju je odabrao Šveđane, za koje je debitirao 2014. godine u utakmici protiv Estonije, kada je zaigrao u napadu zajedno sa Zlatanom Ibrahimovićem. Ipak, za švedsku reprezentaciju skupio je samo tri nastupa.