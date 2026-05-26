VIDEO / Hrvatska ga je željela, on je rekao ne, a sada se oprostio kao junak u Njemačkoj

Branimir Hrgota oprostio se od Greuther Fürtha na najbolji mogući način i u posljednjoj utakmici za klub postao heroj ostanka u 2. Bundesligi.
Iskusni 33-godišnji napadač predvodio je Fürth do velikog preokreta protiv trećeligaša RW Essena u uzvratu play-offa za ostanak u “Cvajti”. Nakon poraza 1:0 u prvoj utakmici, njemački drugoligaš večeras je pred domaćim navijačima uspio preokrenuti rezultat i izboriti ostanak. Noel Futkeu zabio je za vodstvo u 29. minuti, a samo dvije minute nakon početka drugog dijela kapetan Hrgota sjajnim je pogotkom postavio konačnih 2:0 i izazvao veliko slavlje domaćih navijača.
Bio je to emotivan oproštaj Hrgote od kluba u koji je stigao 2019. godine i čiji je godinama bio jedan od glavnih igrača. Nakon isteka ugovora napustit će Fürth i potražiti novu sredinu.
Hrgota je rođen u Zenici, odrastao je u Švedskoj, a tijekom karijere nosio je dresove Jönköpingsa, Borussije Mönchengladbach i Eintracht Frankfurta. Posebnu pažnju privukao je još 2013. godine kada je kao mladi igrač Borussije zabio hat-trick u Bundesligi i postao jedna od zanimljivijih mladih ofenzivnih opcija u Njemačkoj.
Zbog podrijetla i hrvatskih korijena svojedobno je bio velika želja HNS-a. Tadašnji izbornik Hrvatske Niko Kovač i trener mlade reprezentacije Ivo Šušak pokušavali su ga nagovoriti da obuče hrvatski dres, a Kovač je čak osobno posjetio njega i njegovu obitelj u Njemačkoj. U jednom trenutku pojavile su se informacije da je odlučio igrati za Hrvatsku, no Hrgota je sve demantirao i poručio kako je u kontaktu sa švedskim savezom te da mu je prioritet reprezentacija Švedske.
Na kraju je odabrao Šveđane, za koje je debitirao 2014. godine u utakmici protiv Estonije, kada je zaigrao u napadu zajedno sa Zlatanom Ibrahimovićem. Ipak, za švedsku reprezentaciju skupio je samo tri nastupa.
