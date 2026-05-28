Nijemci demantirali Engleze: Vušković se ne vraća u HSV

Navijači HSV-a nakratko su se ponadali nakon natpisa engleskog The Independenta da će Luka Vušković (19) potpisati novi ugovor s Tottenhamom i vratiti se u Hamburg na još jednu posudbu.

Njemački Hamburger Morgenpost ekspresno je ugasio priče o povratku Vuškovića u HSV – informacije iz Engleske nisu točne, a pregovori o novom ugovoru uopće se ne vode.

Spomenuti odlomak u engleskom listu, prema informacijama njemačkog portala, ne odgovara istini. Između Vuškovićevih predstavnika i Tottenhama trenutno se ne vode nikakvi razgovori o novom ugovoru.

Vušković se već emotivno oprostio od HSV-a na Instagramu, poručivši da je to “99,9 posto” bio njegov kraj u klubu. Njegov san da zaigra u Hamburgu s bratom Marijem tako će, čini se, ostati neostvaren. Podsjetimo, brat Mario vraća se nakon suspenzije ove jeseni i ponovno će igrati u HSV-u.

Hrvatski dragulj trenutno je u Rijeci, potpuno fokusiran na pripreme za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Službeni razgovori s Tottenhamom i menadžerom Robertom De Zerbijem o idućoj sezoni uslijedit će tek nakon turnira, a na stolu su dvije opcije: ostanak u Londonu gdje ga čeka važna uloga u obrani ili trajna prodaja nekom od europskih velikana za bogatu odštetu.