Bijesni Mamić utrčao na teren i prigovarao sucu nakon kontroverznog penala u završnici

REUTERS/Toby Melville via Guliver

Nogometaši Sarajeva vodili su 2:0 protiv Rudara iz Prijedora u utakmici 24. kola WWin BiH lige, no gosti su izjednačili i na kraju odnijeli bod.

Sarajevo je rano steklo veliku prednost. Prvi pogodak postigao je Adem Ljajić s bijele točke u 10. minuti. Gosti su već u 17. minuti imali priliku smanjiti iz kaznenog udarca, ali Mohedano nije uspio pogoditi okvir gola.

Domaća momčad od 50. minute igrala je s igračem manje jer je Hujber zaradio drugi žuti karton, no unatoč tome Sarajevo je u 59. minuti povećalo vodstvo golom Joaa Carlosa.

Rudar se vratio u igru u 74. minuti, kada je Romero zabio nakon višeminutne VAR provjere mogućeg prekršaja u napadu. Pogodak je na kraju priznat, a gosti su u završnici krenuli po izjednačenje i do njega stigli nakon vrlo sporno dosuđenog kaznenog udarca u 97. minuti.

U završnici susreta došlo je do velike gužve u kaznenom prostoru Sarajeva, pri čemu je lopta pogodila jednog domaćeg igrača u ruku, iako se na prvi pogled činilo da mu je ona bila uz tijelo. Nakon pregleda VAR snimke sudac Bandić ipak je pokazao na bijelu točku, a Romero je sigurno realizirao kazneni udarac i postavio konačnih 2:2.

Po završetku utakmice uslijedile su burne reakcije domaće momčadi. Igrači Sarajeva okupili su se oko suca na centru igrališta, a među njima se pojavio i Zoran Mamić, jedan od vodećih ljudi kluba. Prišao je sucu, gestikulirao prema njemu i oštro mu prigovorio, nakon čega je Bandić uz pratnju redara napustio teren.