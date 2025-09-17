BiH sudac na meti kritika zbog penala Real Madridu: ‘To je pomalo i sramotno’

Podijeli :

xJOERANxSTEINSIEKx via Guliver

Real je na početku Lige prvaka uz puno muke, preokretom i s dva pogođena jedanaesterca pobijedio pred svojim navijačima Marseille 2:1.

Na Santiago Bernabeuu šok je uslijedio u 22. minuti, Weah je matirao Courtoisa i doveo Marseille u vodstvo. Real se ipak relativno brzo vratio iz rezultatskog minusa. Nakon prekršaja na Rodrygu dosuđen je jedanaesterac, a Mbappe je u 28. minuti s bijele točke pogodio za 1:1.

Mučio se Real kako slomiti suparnika i doći do tri boda, a sve je po Madriđane postalo još teže od 72. minute jer je zbog nesportskog poteza isključen Carvajal. No, u 81. minuti je dosuđen novi jedanaesterac za Real, a Mbappe je još jednom pogodio, ovaj put za 2:1. Do kraja su Madriđani nekako uspjeli sačuvati minimalnu prednost.

Upravo je zbog penala iz 81. na meti kritika BiH sudac Irfan Peljto.

“Jedanaesterac je bio pomalo sramotan, to bih čak rekao i da je bio u našu korist. To nije jedanaesterac”, kazao je trener Marseillea Roberto de Zerbi, a s njim se složio i sudački analitičar španjolske Marce Perez Burrull.