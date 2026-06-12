BiH odbrojava sate do početka prve utakmice SP-a: Zmajevi sanjaju pobjedu protiv Kanade

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AP Photo/Armin Durgut, File via Guliver

Nakon brojnih kvalifikacijskih ciklusa, velikih pobjeda, teških poraza i neostvarenih prilika, reprezentacija Bosne i Hercegovine konačno će ponovno istrčati na teren Svjetskog prvenstva.

Prvi suparnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će domaća selekcija Kanade, a susret se igra večeras od 21 sat po srednjoeuropskom vremenu u Torontu.

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Bit će to puno više od obične utakmice. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je početak novog poglavlja, prilika da se potvrdi među najboljim reprezentacijama svijeta i pokaže da plasman na Mundijal nije bio slučajnost.

Od dolaska Sergeja Barbareza na klupu reprezentacije mnogo toga se promijenilo. Nekadašnji kapetan uspio je vratiti vjeru navijača, stvoriti zajedništvo u svlačionici i formirati momčad koja igra prepoznatljiv, agresivan i hrabar nogomet. Upravo takav pristup Zmajevi žele pokazati i na najvećoj sceni.

U reprezentativnom kampu vlada optimizam, a posljednji trening uoči utakmice protekao je u sjajnoj atmosferi. To je potvrdio i predsjednik saveza Vico Zeljković, koji je zajedno sa suradnicima posjetio reprezentaciju uoči dvoboja s Kanadom. Dodatni optimizam donose i informacije iz stručnog stožera, koji vjeruje da momčad može uspješno odgovoriti na izazov protiv domaćina.

Također, jedan od lidera reprezentacije Ermedin Demirović poručio je da igrači s velikim nestrpljenjem čekaju početak prvenstva. Napadač Stuttgarta istaknuo je kako je podrška navijača nešto što Bosnu i Hercegovinu izdvaja od mnogih drugih reprezentacija. Posebno je naglasio da igrači osjećaju podršku na svakom koraku i da će upravo navijači biti dodatni vjetar u leđa tijekom turnira.

Demirović je također poručio da reprezentacija u Kanadu nije doputovala samo kako bi sudjelovala na prvenstvu, nego kako bi ostvarila rezultat i pokazala pobjednički mentalitet.

Kada je riječ o atmosferi koja vlada u gradu, dan uoči utakmice na ulicama Toronta može se vidjeti sve veći broj navijača Bosne i Hercegovine. Bh. dijaspora još jednom je pokazala koliko je vezana uz reprezentaciju. Brojni navijači doputovali su iz različitih dijelova Kanade i Sjedinjenih Američkih Država kako bi podržali Zmajeve u ovom povijesnom nastupu.

Atmosfera među navijačima je izuzetno optimistična. U anketama koje su radile kolege iz Toronta dominiraju prognoze pobjede Bosne i Hercegovine, a navijači vjeruju da bi upravo naši napadači mogli donijeti radost na otvaranju turnira.

S druge strane, Kanađani u dvoboj ulaze kao domaćini i s velikim očekivanjima javnosti. Selekcija Kanade posljednjih godina bilježi značajan napredak i pred svojim navijačima želi ostvariti dobar rezultat na startu prvenstva.

Ipak, u bh. taboru ne žele previše razmišljati o protivniku. Fokus je isključivo na vlastitoj igri, disciplini i planu koji je stručni stožer pripremao tjednima.

Kada sudac označi početak utakmice u Torontu, počet će i nova stranica bosanskohercegovačkog nogometa. Pred Zmajevima je prvi korak na Svjetskom prvenstvu, prvi izazov i prilika da još jednom obraduju naciju rasutu širom svijeta.

Navijači vjeruju, igrači su spremni, a stručni stožer uvjeren da Bosna i Hercegovina može biti konkurentna svakome. Sve je spremno za povijesnu noć u Torontu. Sada je red na Zmajeve da to potvrde i na terenu.

Kao što smo naveli – utakmica se igra od 21 sat, a izravan tekstualni prijenos možete pratiti na našem portalu.