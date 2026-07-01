Izbornik Ekvadora napustio klupu nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Ekvador je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubio od Meksika s 2:0 te su tako ostali bez željenog uspjeha na Mundijalu s obzirom na to da su imali velika očekivanja uoči turnira.

Kroz južnoameričke kvalifikacije prošli su uz samo pet primljenih golova te su bili daleko najbolja obrana u CONMEBOL-u. Iako su dobili tešku grupu na prvenstvu uspjeli su proći kao treći nakon velike pobjede nad Njemačkom.

Očekivalo se da će na krilima te pobjede moći pružiti bolji otpor domaćinu Meksiku, no to se nije dogodilo i Meksikanci su slavili s 2:0. Nakon tog susreta klupu Ekvadora napustio je izbornik Sebastian Beccacece.

On nije imao igračku karijeru te je prije 10 godina kao 35-godišnjak počeo s trenerskom karijerom u Universidad de Chileu. Bio je kratko i pomoćnik U-20 reprezentacije Argentine. Imao je i europsku avanturu u Elcheu u 2023. i 2024. godini da bi nakon tog posla preuzeo klupu Ekvadora gdje se zadržao do kraja ovog Mundijala.