Barcelona dovodi 19-godišnjeg stopera za 12 milijuna eura?

HMBxMedia xMarcoxBader via Guliver

Španjolski prvak Barcelona u potrazi je za lijevonogim stoperom, a sportski direktor Deco (48) smatra da bi njihove brige mogao riješiti 19-godišnji Brazilac Luiz Gustavo Benedetti.

Potreba za lijevonogim stoperom iskrsnula je nakon što je sredinom kolovoza Barca ostala bez Iniga Martineza (34), koji je kao slobodan igrač prešao u saudijski Al Nassr, za kojeg igraju Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović.

Benedetti je za prvu momčad Palmeirasa skupio tek devet nastupa, ali to je bilo dovoljno da ga zapaze europski skauti. Ugovor s Palmeirasom ga veže do kraja 2029. godine, a španjolski mediji tvrde da je Barca spremna platiti 12 milijuna eura odštete za njega.

No, Barcelona nije jedini klub koji prati Benedettija, u igri su i Arsenal te Napoli.