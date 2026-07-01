Barbarez prelomio: Ovo je sastav s kojim će se BiH suprotstaviti SAD-u

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Bosna i Hercegovina noćas od dva sata po hrvatskom vremenu u Santa Clari igra šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Najveća je to utakmica u povijesti BiH koja nikad nije igrala u nokaut-fazi Mundijala.

Uoči utakmice počelo se pričati o mogućem sastavu Sergeja Barbareza te hoće li u prvom sastavu biti njihov kapetan Edin Džeko. Izbornik je istaknuo da su svi igrači spremni, a to znači da bi se u sastav trebao vratiti i Amar Dedić, bočni branič Benfice.

U sastav se vraća i Tarik Muharemović koji je odradio suspenziju zbog crvenog kartona protiv Švicarske. On bi s Nikolom Katićem trebao činiti stoperski par dok bi na lijevom beku trebao biti Sead Kolašinac. U sredini terena zaigrat će Benjamin Tahirović i Ivan Šunjić, na krilima će biti mladi dvojac Kerim Alajbegović i Amar Memić dok će napadački dvojac, kako javlja SportSport.ba biti Edin Džeko i mladi Esmir Bajraktarević.

Postava BiH: Vasilj – Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac – Memić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović – Bajraktarević, Džeko

S obzirom na to da mladi Bajraktarević nije klasični napadač, nego krilo, ova postava bi više mogla izgledati kao 4-5-1 umjesto uobičajenih 4-4-2 pod Barbarezom.