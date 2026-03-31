Baka Slišković: Da sam Talijan ne bih bio toliko optimističan

imago/Aleksandar Djorovic via Guliver

Legendarni Baka Slišković možda nije dugo igrao u Italiji, ali je ostavio dubok trag. Tijekom karijere dvaput je nosio dres Pescare – 1987. i 1992. godine – dolazeći kao velika zvijezda iz Francuske, prvo iz Marseillea, a potom iz Rennesa.

Zahvaljujući svom prepoznatljivom stilu igre i kvaliteti, Slišković je i danas cijenjen u Italiji, pa su ga novinari Tuttomercata kontaktirali kako bi komentirao dvoboj između Bosne i Hercegovine i Italije.

Na pitanje o trenutnoj razini reprezentacije BiH, Slišković je naglasio značajne promjene u posljednjem razdoblju.

“U posljednjih pet ili šest godina naša momčad nije postizala velike rezultate. Ali u posljednjih godinu i pol, dolaskom Barbareza, stvari su se dramatično promijenile. Izbornik je odlučio pozvati mnogo mladih, energičnih igrača, željnih da se bore za državu, i malo po malo, naša razina igre se poboljšala.”

Slišković je posebno istaknuo važnost igranja u Zenici, gdje reprezentacija BiH tradicionalno ima veliku podršku.

“To je mali, vrlo vruć stadion. Logistički je savršen jer se nalazi u srcu Bosne, blizu svih većih gradova poput Banje Luke, Mostara i Sarajeva. Navijači stoga mogu putovati iz svih krajeva. Kada sam bio izbornik, i sam sam odabrao da reprezentacija igra u Zenici.”

Dodao je i zašto preferira Bilino polje u odnosu na druge stadione:

“Igrali smo u Sarajevu nekoliko puta, ali više volim Zenicu, koja je mali stadion s tribinama odmah uz teren. A teren je također odličan. U konačnici, stadion u Zenici je savršen.”

Iako je Edin Džeko i dalje središnja figura reprezentacije, Slišković ističe da BiH ima još kvalitetnih pojedinaca.

“Demirović ima kvalitetu, opasan je igrač koji igra za Stuttgart. Iza njega su zanimljivi igrači poput Dedića iz Benfice i Kolašinca, koje jako dobro poznajete. Njegovo iskustvo je važno. Sviđa mi se Bajraktarević, koji je ofenzivno krilo koje igra za PSV Eindhoven i mladi je igrač u usponu. Smatram da je vratar Nikola Vasilj pouzdan.”

Na pitanje postoji li novi Slišković u današnjoj reprezentaciji, legendarni veznjak dao je zanimljiv odgovor.

“Možda postoji, ali mi je teško imenovati jednog. I prije svega, ova bosanska momčad ima drugačiju filozofiju, zasnovanu manje na talentu nego na timskom radu. Imaju kompaktnu momčad, poput jedne cjeline.”

Istaknuo je i važnost kapetana:

“Naravno, tu je Edin Džeko, koji je veliki šampion. Barbarez, međutim, pokušava učvrstiti momčad i fokusirat će se na pronalaženje drugih dobrih igrača za odlazak na Europsko prvenstvo.”

Iako je Italija na papiru favorit, Slišković upozorava da stvari na terenu mogu biti potpuno drugačije.

“Recimo samo da, da sam Talijan, ne bih bio toliko optimističan. Naravno, na papiru su Azzurri favoriti, ali tu je i teren. Bosna ima kvalitetu, igraju kod kuće i, vođeni paklenim navijačima, u suštini će imati igrača više.”

Dodao je i ključne opasnosti za Talijane:

“Svakako entuzijazam mladih igrača, koji će dati 120% za Bosnu. A naša reprezentacija je jaka u prekidima; imaju tri ili četiri igrača dobre visine koji mogu postići gol.”

Komentirao je i situaciju s Federicom Dimarcom, čije je slavlje izazvalo pažnju javnosti.

“To je normalno, kao Bosanac, nisam nimalo uvrijeđen. Dimarco je slavio jer bi Italija, teoretski, imala veće šanse protiv Bosne, pa što? Nema ništa loše u tome.”

Na kraju, Slišković se osvrnuo na smrt svog bivšeg trenera Giovannija Galeonea, koji je ostavio velik trag u njegovoj karijeri.

“Kada sam čuo ovu vijest, bio sam zaista shrvan. Kada sam bio u Pescari, bio mi je kao otac; odnos je bio zaista otac-sin i ne mogu zaboraviti njegov stav prema meni i svim igračima.”

Prisjetio se i posebnih trenutaka iz tog razdoblja:

“Postojala je magija, stvorena iskrenim prijateljstvom između nas igrača i odnosom koji je Galeone imao sa svima.”

