Egipat slavio protiv Australije nakon lutrije jedanaesteraca, pogledajte golove

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AP Photo/Gareth Patterson via Guliver

Nakon što je regularni dio utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Australije završio rezultatom 1:1, Egipat je nakon dramatičnih produžetaka i lutrije jedanaesteraca slavio s ukupnih 4:2 te po prvi put u svojoj povijesti izborio plasman u osminu finala.

Egipat je puno bolje otvorio utakmicu i poveo već u 13. minuti preko Emama Ashoura. Egipćani su kontrolirali zbivanja u prvom poluvremenu, dok je Australija izgledala prilično bespomoćno. Na samom otvaranju drugog dijela Egipat je propustio stopostotnu priliku za povećanje vodstva kada je Omar Marmoush izbio sam pred gol, ali je pucao tik uz vratnicu.

Kazna za taj promašaj stigla je u 55. minuti. Australac O’Neill je izveo slobodan udarac, a egipatski branič Mohamed Hany, u želji da raščisti opasnost ispred Souttara, nesretno je zahvatio loptu glavom i pogodio vlastitu mrežu za izjednačenje na 1:1.

Završnica regularnog dijela donijela je potpunu ludnicu na terenu. Prvo je u trećoj minuti sudačke nadoknade kapetan Egipta Mohamed Salah uputio sjajan ubačaj, a Rabia je glavom pucao pod samu gredu, no australski vratar Beach istaknuo se nevjerojatnom refleksnom obranom. Samo minutu kasnije, nakon udarca iz kuta, Salah se ponovno našao u prilici, no njegov je pokušaj iz blizine blokirao Souttar.

Budući da se mreže u dramatičnom finišu više nisu tresle, utakmica je otišla u produžetke

Dodatnih 30 minuta proteklo je u velikoj borbi i taktičkom nadmudrivanju, pri čemu je Egipat pod vodstvom Mohameda Salaha opasno stiskao i tražio prolaz prije penala. Faraoni su nizali prilike preko Hassana i Ashoura, no australski heroj Harry Souttar u nekoliko je navrata čudesnim blokovima spašavao svoja vrata.

Pred sam kraj produžetaka, u 119. minuti, australski izbornik povukao je nesvakidašnji potez – izvadio je sjajnog mladog vratara Beacha i u igru uveo iskusnog kapetana Mata Ryana isključivo za obranu jedanaesteraca.

Ipak, ta se odluka nije isplatila. Triler s bijele točke počeo je katastrofalno za Australiju jer je upravo div Souttar preuzeo odgovornost u prvoj seriji i prebacio cijeli gol. Egipćani su s druge strane bili neumoljivi, a treću seriju obilježio je Mohamed Salah koji je pokazao nevjerojatnu hladnokrvnost i izveo savršenu “panenku” po sredini gola. Ključni trenutak dogodio se u četvrtoj seriji kada je 18-godišnji Australac Herrington uzdrmao gredu, što je otvorilo vrata Abdelmaguidu koji je mirno matirao Ryana i pokrenuo neopisivo slavlje egipatskih navijača na stadionu u Dallasu.

Golove možete pogledati OVDJE.