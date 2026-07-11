VIDEO / Bellingham zabio za povratak Engleske protiv Norveške

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(AP Photo/George Walker IV) via Guliver Image

Od 23 sata je u Miamiju krenula četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške.

Utakmici je prethodila minuta šutnje zbog tragično preminulog južnoafričkog nogometaša Jaydena Adamsa koji je i nastupio na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

U prvoj “četvrtini” utakmice prilika nije bilo jer su obje reprezentacije oprezno ušle u susret. Engleska je imala nešto veću inicijativu, no Norveška je u niskom bloku dobro odbijala pokušaje Tri lava.

Nakon hidracijske pauze Harry Kane je zaprijetio iz slobodnog udarca s 18 metara, ali njegov udarac otišao je iznad gola Orjana Nylanda.

U 35. minuti prijete i Norvežani. Na desnom krilu Martin Odegaard pronašao je Juliana Ryersona koji je potom ubačajem pronašao Erlinga Haalanda. Njegov šut je lakoćom obranio Jordan Pickford, ali engleski vratar bio je nemoćan minutu kasnije.

Lopta je stigla do Andreasa Schjelderupa koji sjajnim udarcem matira Pickforda za 1:0 Norveške. Gol pogledajte OVDJE.

Englezi su tražili prekršaj na Kaneu, no Clement Turpin se nije oglasio smatrajući da je norveški igrač prvo odnio loptu.

Iako su Norvežani nakon tog gola imali priliku za 2:0 preko Alexandera Sorlotha, Engleska se uspjela vratiti. Kombinirali su Anthony Gordon i Jude Bellingham, a zvijezda Real Madrida lijevom nogom pogodila je za 1:1 u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gol pogledajte OVDJE.

U posljednjim sekundama prvog poluvremena Kane je zatresao mrežu Norveške, ali to je učinio iz nedozvoljene pozicije i na semaforu je ostalo 1:1.

Thomas Tuchel je na poluvremenu napravio dvije promjene. U igru su ušli Bukayo Saka i Eberechi Eze, dvojica igrača Arsenala, a teren su napustili Noni Madueke i Declan Rice, drugi dvojac Topnika.

U 52. minuti vidjeli smo prvu opasniju situaciju. Tada je Sorlothu lopta prešla preko noge i Pickford je morao odbiti u korner. Minutu kasnije Haaland je pucao glavom i Pickford se umjesto hvatanja odlučio na novo odbijanje lopte izvan igre.

Te reakcije Pickforda donijeli su pritisak pred engleskim vratima i to se na kraju obilo o glavu Englezima, Nakon trećeg uzastopnog kornera lopta je došla do Torbjorna Heggema koji posprema loptu u mrežu za 2:1. Englezi su se ponovno žalili na prekršaj u napadu, a ovaj put je francuski sudac uslišao njihove želje te je dosudio prekršaj Haalanda na Elliotu Andersonu. Međutim, prekršaj je bio prije izvođenja kornera pa su Norvežani dobili još jedan udarac iz kuta.