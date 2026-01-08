Ante Vukušić ima novi klub, vraća se na ‘čizmu’

Podijeli :

Guliver Image

Ante Vukušić karijeru nastavlja u Italiji.

Sinjski dijamant potpisao je za Acireale, klubom sa Sicilije koji se natječe u četvrtoj ligi.

Vukušić je prvi dio sezone proveo u Croatiji Zmijavci, a nakon razlaza s dalmatinskim drugoligašem odlučio se za novi inozemni izazov.

Za iskusnog, 34-godišnjeg napadača, Italija nije nepoznanica. Iz Hajduka je transferiran u Pescaru, a prije četiri i pol godine jednu polusezonu proveo je u Messini.