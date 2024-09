Ancelotti: ‘Vinicius zaslužuje Zlatnu loptu, snaći ćemo se bez Mbappea’

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti kaže da ima najveće poštovanje prema gradskom rivalu Atleticu uoči okršaja između ove dvije momčadi u nedjelju u 21 sat.

“Moje mišljenje o Atléticu je da su dosta napredovali ove sezone. Doveli su jako dobre nogometaše, formirali bolju momčad i mislim da će se boriti za naslov do samog kraja, s nama i s Barcelonom,” rekao je Ancelotti i dodao:

“Uvijek je velika borba i zabavna igra. Zadnjih nekoliko derbija je bilo vrlo zabavno, s puno golova, jer u obje momčadi igraju vrlo kvalitetni igrači.”

Trener kraljevskog kluba neće moći računati na Kyliana Mbappea.

“Pozicija Judea Bellinghama uvelike ovisi o njegovoj ulozi i našoj strategiji. Jasno je da će biti promjena budući da nema Mbappea, ali neće biti previše promjena, navikli smo igrati bez njega jer ga lani nije bilo. Velika je šteta što ga nemamo za ovu utakmicu, ali njegov izostanak se može dobro nadoknaditi.”

Novinari su talijanskog stručnjaka pitali je li Vinicius zaslužio Ballon d’Or.

“Mislim da to zaslužuje, zbog onoga što je napravio prošle godine, pogotovo u Ligi prvaka, odveo nas je do naslova golovima u polufinalu i finalu. Mislim da će ga osvojiti, ali čak i ako se to ne dogodi – u redu je. Idemo dalje.”