Amorim: Želim da Modrić ostane u Milanu, on za mene ostaje ključan igrač

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Novi Milanov trener Ruben Amorim rekao je u srijedu na konferenciji za medije u Milanu da je razgovarao s Lukom Modrićem te da očekuje njegov povrataka u momčad po završetku odmora nakon Svjetskog prvenstva.

Kapetanu hrvatske reprezentacije i rekorderu s 202. nastupa, ugovor s AC Milanom istekao je 30. lipnja.

“Želim da Modrić ostane. Razgovarao sam s njim i on za mene ostaje ključan igrač. Očekujem da će nam se pridružiti po završetku odmora na koji je otišao poslije nastupa na Svjetskom prvenstvu”, rekao je 41-godišnji portugalski stručnjak na konferencije za medije odgovarajući na pitanje o igračkom kadru.

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Modrić je trenutno slobodan igrač. Nije htio govoriti o svojoj budućnosti nakon što je s Hrvatskom izgubio s 1-2 od Portugala u prvom dvoboju nokaut faze na Svjetskom prvenstvu. U Milano je stigao prošlo ljeto nakon što je s madridskim Realom osvojio 28 različitih trofeja i postao najtrofejniji igrač u klupskoj povijesti.

U 37 utakmica za AC Milan je upisao tri asistencije i postigao dva gola. “Crveno-crni” su u posljednjem kolu talijanskog prvenstva poraženi na domaćem terenu od Cagliarija (1-2) i zbog toga su osvojili peto mjesto te ostali bez nastupa u Ligi prvaka.

Osim što je istaknuo želju za Modrićevim ostankom, Amorim se posebno osvrnuo i na dolazak portugalskog napadača Goncala Ramosa iz PSG-a, kao i na ulogu američkog reprezentativca Christiana Pulišića.

“Zadovoljan sam igračkim sastavom i želim momčad podrobno upoznati. Radimo na dovođenju najboljih igrača kojima ćemo osnažiti momčad. Ramos je vrhunski napadač, na Svjetskom prvenstvu je postigao izniman pogodak. Posjeduje kvalitetu koju tražimo i upravo je onakav igrač koji će se uklopiti u momčad kakvu želimo izgraditi. Pulišić je iznimno talentiran. Odlično se uklapa u momčad i već je bio pokazao da može raditi razliku u talijanskom nogometu”, izjavio je Amorim koji je na klupu Milana stigao umjesto Massimiliana Allegrija koji je odmah pronašao novi angažman u Napoliju.

Portugalac je nakon uspjeha na klupi lisabonskog Sportinga postao jedan od najtraženijih mladih trenera u Europi, što je dovelo do njegovog transfera u Manchester United u studenome 2024. No, na Old Traffordu se zadržao samo 14 mjeseci. S Milanom je u lipnju potpisao dvogodišnji ugovor.

“Imamo mnogo ciljeva koje smo si postavili. Neću davati pusta obećanja, naše djelovanje je ono što će biti najvažnije. Bit će prepreka, ali želimo biti ambiciozni. Moja iskustva, uključujući i pogreške koje sam činio u prošlosti, učinila su me boljim trenerom. Cijenim ljudsku stranu nogometa i osobne odnose: izgradnjom čvrstih veza između stručnog stožera i igrača puno je lakše ostvariti rezultate”, poručio je Amorim na predstavljanju u Milanu.