Željko Sopić ispustio pobjedu u prvom pretkolu Lige prvaka

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xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

Željko Sopić je prije nekoliko dana debitirao na klupi Kauno Žalgirisa u litavskoj TOP ligi da bi u utorak dobio priliku voditi klub u Ligi prvaka. U trenerskoj karijeri bila mu je to druga utakmica u elitnom natjecanju, a nakon poraza na klupi Dinama 2016. godine, ovaj put je upisao pobjedu protiv kosovske Drite. Momčad hrvatskog trenera je u prvoj utakmici prvog pretkola na domaćem terenu remizirala s 1:1.

Nakon prvog poluvremena je aktualni prvak litavske TOP lige vodio s 1:0. Strijelac vodećeg pogotka bio je Amine Benchaib koji je pogodio za 1:0 u 24. minuti. Tu prednost momčad Željka Sopića nije zadržala do kraja susreta.

Kosovska Drita stigla je do izjednačenja u 82. minuti kada je Albanac Blerim Krasniqi zabio za 1:1. Do kraja susreta nije bilo pogodaka te su se obje ekipe morale zadovoljiti s remijem od 1:1.

Sopić je tako u drugom pokušaju u Ligi prvaka ostao bez pobjede te je sada na omjeru nula pobjeda, jednog remija i jednog poraza. Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka kada će biti poznat putnik u drugo pretkolo. Pobjednik ovog dvomeča igrat će protiv pobjednika dvomeča između Klaksvika i Bissena.