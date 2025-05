Amorim o svojoj velikoj gesti: ‘Oni će se osjećati bolje, a mene neće osiromašiti’

Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim uoči finala Europske lige ima jasnu poruku za svoje igrače - samo se pobjeda računa.

“Moja poruka igračima je ‘moramo pobijediti’. To se jedino računa. Nikad ne bih rekao da sam bio finalist, to je gubitak vremena”, izjavio je, kako prenose britanski mediji, trener Amorim .

Finale Europske lige protiv Tottenhama na rasporedu je 21. svibnja u Bilbau na stadionu San Mames. Posljednji europski trofej klub s Old Trafforda je osvojio 2017. godine, kad je u finalu Europske lige u Stockholmu pobijeđen Ajax (2-0), a tada je trener bio Jose Mourinho. Amorim dobro zna kako je izgubiti finale, to je doživio kao igrač Benfice, koja je 2014. poražena u finalu Europske lige od Seville, koju je kao kapetan predvodio bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. Sevilla je tada slavila sa 4:2 nakon boljeg izvođenja penala.

Osvajanje Europske lige donijelo bi “Crvenim vragovima” plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone, odnosno oko 120 milijuna eura (nagradni fond Uefe, ulaznice, tv prava). Manchester United je u teškoj situaciji, ima katastrofalne rezultate u Premiershipu, a istodobno se provode mjere štednje na svim razinama. Klupska uprava je odredila da će igrači imati pravo na samo dvije besplatne ulaznice za finale Europske lige. Također, igrači će moći kupiti najviše deset ulaznica za finale protiv Tottenhama, a ukinute su besplatne ulaznice za zaposlenike Uniteda. Ako United osvoji Europsku ligu, neće biti nikakve proslave u nekom otmjenom restoranu, već će se organizirati roštilj u trening-centru Carrington.

Otkad je britanski milijarder Jim Ratcliffe postao najveći pojedinačni dioničar Manchester Uniteda uslijedile su razne mjere štednje. Prvo je otpušteno 250 zaposlenika kluba, potom su poskupile određene skupine ulaznica, a preostalim zaposlenicima je ukinut besplatni ručak. Sada se najavljuje otpuštanje još 200 klupskih zaposlenika. Trener Amorim i igrači odlučili su da će kupiti ulaznice za finale Europske lige za obitelji onih zaposlenika koji su usko vezani uz prvu momčad.

“Moramo pokazati poštovanje prema ljudima koji će ostati bez posla kako bi se klub mogao restrukturirati. Oni će se osjećati bolje jer će na finalu biti njihove obitelji, a to znači da će profitirati i momčad. Mene to neće financijski osiromašiti”, izjavio je Amorim.

Dva kola prije kraja Premier lige Manchester United se nalazi na 16. mjestu prvenstvene ljestvice, što je najgori plasman od sezone 1973-74., kada su ispali u drugu ligu. U ovoj kalendarskoj godini u Premiershipu su upisali samo četiri pobjede, od čega tri protiv klubova koji su već ispali iz lige (dva puta Leicester i Ipswich).

“Otkad sam stigao na Old Trafford stalno govorim o visokim kriterijima na koje su navikli naši navijači. Ovako loši rezultati u Premier ligi su neprihvatljivi. Ove sezone to ne možemo popraviti, ali imamo priliku osvojiti Europsku ligu. Ako to ne učinimo bit će nam još teže, jer navijači, a i novinari koji nas prate, gube strpljenje”, rekao je Amorim.