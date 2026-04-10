Matanović nakon asistencije i pobjede u EL: ‘Pokušali smo im ne dati ni trenutka mira’

xArnexAmbergx via Guliver

Hrvatski reprezentativac je sa svojim klubom došao na blizu polufinala Europske lige.

Freiburg je na sjajan način otvorio četvrtfinale Europske lige, uvjerljivom 3:0 pobjedom protiv Celte Vigo te već u prvoj utakmici stvorio veliku zalihu za uzvrat u Španjolskoj. Njemačka momčad od početka je nametnula ritam i držala kontrolu nad susretom, a pogocima Vincenza Grifa, Jan-Niklasa Bestea i Matthiasa Gintera potpuno je nadigrala protivnika te napravila ogroman korak prema polufinalu.

Među najzaslužnijima bio je i hrvatski reprezentativac Igor Matanović, koji je u 32. minuti sudjelovao u akciji za pogodak. Preciznim dodavanjem pronašao je Jan-Niklasa Bestea, koji je iz neposredne blizine mirno završio akciju. Nakon utakmice Matanović nije skrivao koliko je zadovoljan izvedbom cijele momčadi.

“Danas je sve išlo kao po loju. Bio je sjajan osjećaj biti na terenu jer smo bili tako aktivni i stvarno smo uživali. Imali smo energije, bili smo agresivni, uvijek prvi na drugim loptama i u kontrapresingu. Pokušali smo ne dati Celti ni trenutka mira, jer su tada jaki. Nastojali smo im sve učiniti što neugodnijim, u čemu smo i uspjeli. A na kraju pobijediti 3:0, to je jednostavno nevjerojatno”, izjavio je Matanović, koji je odradio svih 90 minuta.

Uzvratni susret igra se u četvrtak, 16. travnja u Vigu. Pobjednik ovog dvomeča u polufinalu će odmjeriti snage s boljim iz ogleda Brage i Real Betisa. Polufinala počinju 30. travnja, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije. Završnica natjecanja igrat će se 20. svibnja na Beşiktaş Parku u Istanbulu.