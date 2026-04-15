Novi sportski direktor Hajduka: Ne možemo igrati s 10 igrača iz Akademije i očekivati titulu

Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon višemjesečne potrage koja je započela prekidom suradnje s Goranom Vučevićem sredinom veljače, Hajduk je službeno imenovao novog sportskog direktora, 45-godišnjeg Poljaka Roberta Grafa.

Graf će javnosti biti predstavljen na konferenciji za medije ove subote, dok je večeras od 19:11 na HDTV-u i službenom YouTube kanalu emitiran ekskluzivni razgovor s njegovim prvim dojmovima.

Gospodine Graf, prije svega dobrodošli u Split. Kakvi su prvi dojmovi o gradu, stadionu, klubu općenito?

“Hvala. Ovo mi je već treći put u Splitu, tako da nije prvi put. Volim ovaj grad, ljude. Zaljubio sam se u Split čim sam došao. Klub je velik, odgovornost također. Ogroman izazov i istodobno velika čast.”

Kada je došao poziv za dolazak u klub, jeste li kontaktirali ikoga iz Hrvatske, bivše igrače ili trenere kako biste razgovarali o situaciji u Hajduku?

“Ne, provjerio sam situaciju. Provjerio sam medije. Odradio sam analizu oko Hajduka, Splita i Hrvatske. Ali se nisam ni s kim savjetovao.”

Glavna stvar koju smo naučili o vama jest da ste imali puno uspjeha u svojoj zemlji. Prva stvar koja pada na pamet je očito Rakow, i sve što ste tamo napravili. Koji su bili ključni čimbenici vašeg uspjeha s njima?

“Vizija je bila ključ uspjeha. Zatim odabir pravog trenera, njegovo zadržavanje sedam godina. Dakle, dugoročni proces, skauting, regrutacija, profili koje smo kreirali. Igrali smo cijelo vrijeme u istom sustavu, 3-4-3. Tako da smo kreirali vrlo, vrlo specifične profile i jako, jako puno smo se toga pridržavali.

Imali smo sreće što smo potpisali dobre ljude, ne samo igrače, već i ljude u skautingu i regrutaciji, ovo je uvijek timski rad. Nije posao jedne osobe, već jasna vizija i ciljevi koje smo postavili. To je bilo posebno.”

Spomenuli ste dugovječnost s trenerom koji je tamo bio sedam godina. Kako postići takvu dugovječnost u okruženju poput ovog gdje smo svi puni temperamenta, puni smo reakcija koje moraju biti trenutačne, baš sada, u ovom trenutku?

“Sedam godina u jednom klubu je vrlo posebno. Ne samo ovdje, već bilo gdje u svijetu. Očekuju se rezultati u kratkom vremenskom roku. To je uvijek najveći izazov. Svakako nam je potrebna stabilnost. Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca.”

Hajduk je poznat po svojoj akademiji i igračima koje odgajamo od malih nogu pa sve do prve momčadi. Ove sezone nam je prosjek godina oko 22, što je vjerojatno jedna od najmlađih, ako ne i najmlađa momčad u cijeloj ligi. Kako gledate na ovu suradnju između razvoja mladih igrača i njihovog doprinosa prvoj momčadi, uz mogućnost da budu oni na kojima klub može zaraditi velikim transferom?

“To je okruženje koje volim, iskreno. S druge strane, to je najveći izazov u nogometu. Pobjeđivati, osvajati trofeje i uvoditi mlade igrače. Napravio sam analizu juniorskih i kadetskih uzrasta Hajduka dok sam se pripremao za posao. Vidim da imamo talenta u akademiji. Tako da je ideja o igranju igrača iz akademije apsolutno ispravna.

Volim to i to bismo trebali raditi. Poanta je u tome da se to radi mudro, ne možemo igrati s deset ili osam igrača iz akademije u prvoj momčadi i očekivati osvajanje prvenstva. Zadovoljan sam načinom na koji trener uvodi mlade igrače i daje im priliku.

Oni će uvijek griješiti jer nisu gotov proizvod, tako reći, kada dolaze iz akademije. I to moramo prihvatiti u nekom trenutku. Ali to je najveći izazov – spojiti te dvije stvari: uspjeh i uvođenje mladih igrača. Ali to će svakako biti jedna od naših glavnih točaka u budućnosti.”

Spomenuli ste da ste u Rakówu igrali u sustavu 3-4-3. Je li to bilo nešto što ste prenijeli iz seniorske momčadi kroz cijelu akademiju, odnosno igraju li sve ostale momčadi u istom sustavu? Je li to nešto što želite razvijati? Želite li da ostale momčadi u akademiji imaju svoj vlastiti sustav?

“Ne, ne. Na kraju dana, ne radi se o samom sustavu kao takvom. Prva momčad očito igra sustavom 4-2-3-1. Ono što bih očekivao jest da druga momčad igra u tom sustavu, ali akademija – ne nužno. Ne baš tako. Oni moraju biti svestrani.

I moramo zapamtiti da pripremamo igrače za seniorski nogomet za par godina. Nitko ne zna kakav će sustav tada biti. Tako da moraju biti, kao što rekoh, univerzalni i svestrani. I ne igra sam sustav, već određena pravila koja se primjenjuju na određenu poziciju. Tako da to nije uvjet i ne bih to htio uvoditi.”

Koliko znate o trenutnom kadru? Imamo neke poznate igrače poput Livaje i Rebića, koji su bili strijelci na svjetskim prvenstvima. Imamo puno mladih igrača. Imamo trenera koji je tu od početka sezone. Vaše opće mišljenje o trenutnom stanju prve momčadi?

“Znam poprilično o njima jer sam se puno pripremao. Napravio sam analizu svakog igrača, pogledao sam gotovo svaku utakmicu ove sezone u posljednjih šest tjedana, uz iznimku možda dvije ili tri utakmice. Tako da znam kako igramo.

Napravio sam taktičku, tehničku i fizičku analizu svakog igrača. Znam njihove vrline. Znam što nam je potrebno, ali o tome prvo moram razgovarati s trenerom. Naravno, i sa skautskom službom i službom za regrutaciju. I sa službom za podatke također. Ali imam cijelu sliku, tako reći, no želim ih vidjeti uživo, naravno, tijekom treninga i utakmica.”

Koliko ste prisutni na treninzima?

“Pokušavam biti na skoro svakom treningu, čisto radi sebe. Ali kao što sam rekao dečkima danas i treneru, nisam ja taj koji radi unutar svlačionice. To nije moje okruženje. To je okruženje stručnog stožera. Moje okruženje je ured.”

Znate da radimo s ograničenim budžetom, a istovremeno imamo problem s ograničenom infrastrukturom u vezi sa stadionom. Jeste li bili iznenađeni kada ste vidjeli stadion i pomoćne terene?

“Nisam bio iznenađen jer sam znao kamo dolazim. Ali da, to je svakako problem. Imali smo vrlo sličnu situaciju u Rakowu, sličnu situaciju s pomoćnim terenima. Ali da bi klub rastao, morate ulagati u objekte za trening i, očito, u sam stadion. Za klub velik poput Hajduka to je pod obavezno. Zaista se nadam da će se to dogoditi što prije.”

Kako to balansirate? Ulaganja u infrastrukturu, a istovremeno vjerojatno moramo ulagati i u prvu momčad? Kako balansirate te dvije strane?

“To je onaj teži dio posla. Moramo donositi jako mudre odluke kako bismo mogli uvoditi igrače, potpisivati igrače, prodavati ih, zarađivati i ponovno ulagati taj novac. Očito će prvi koraci biti u nadolazećem ljetnom prijelaznom roku.”

Kakve poteze navijači mogu očekivati od vas u vašoj novoj ulozi?

“Neću vam govoriti o specifičnim potezima jer je to prije svega interna rasprava sa stručnim stožerom i službom za skautiranje. Prvi potezi koje bih uveo su definitivno više strukture i procesa kako bi se pogreške svele na najmanju moguću mjeru. Trebat će vremena.

Dolazim u okruženje koje je već u osnovi spremno za prijelazni rok. Ljudi iz skautske službe već su odradili popriličan posao u pripremi užih popisa novih igrača. Već sam razgovarao s njima danas. Imamo još jedan sastanak u vezi s tim imenima. Dakle, posao je odrađen. Ali sada moramo provjeriti te igrače i zatim se pripremiti za idućih nekoliko tjedana uz strukturu i procese koje volim implementirati u klubovima.”

Djelujete kao mirna i sabrana osoba. Kakvi ste, ne na terenu, već očito kada ne radite – tko je zapravo Robert Graf kao osoba?

“Pa to je najteže pitanje. Od svih njih. Da, trudim se biti smiren. Nije uvijek tako, pogotovo tijekom utakmica. Posvećen sam nogometu. U osnovi, cijeli moj život usmjeren je prema nogometu. Nemam baš obiteljski život, ali imam velikog psa, on je moja emocionalna podrška. Tako da kada dođu teška vremena, odemo u šetnju. Posvećen sam vrlo puno nogometu. Osim toga volim čitati knjige i to je to.”

Koja je najbolja knjiga koju ste pročitali?

“Rekao bih Siddhartha od Hermanna Hessea.”

U redu. Možda smo naučili nešto o vama iz samog tog odgovora. Ovo je bio krasan uvodni razgovor. Puno vam hvala. Želim Vam sve najbolje i nadam se da ćete dugo ostati u Hajduku, te da ćete postići barem dio one dugovječnosti koju ste spomenuli na početku intervjua. Hvala vam na ovome.

“Hvala vam, cijenim to.”