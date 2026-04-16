Hrvatska saznala protivnike na Europskom prvenstvu za U-19 reprezentacija, jedan od njih je i Srbija

xSanjinxStrukic via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina dobila je suparnike u skupini na Europskom prvenstvu koje će se ovog ljeta održati u Walesu. Ždrijeb ju je smjestio u skupinu B, gdje će igrati protiv Srbije, Italije i Ukrajine.

Ovo Europsko prvenstvo ujedno služi i kao kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo do 20 godina, koje je planirano za 2027. godinu u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Na svjetsku smotru plasirat će se reprezentacije koje izborе polufinale, odnosno po dvije najbolje momčadi iz svake skupine. U skupini A natjecat će se domaćin Wales, Danska, Njemačka i Španjolska.