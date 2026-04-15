Najbolji strijelac Hajduka propušta gostovanje u Koprivnici, ali konačno se vraća nadareni ofenzivac

Drugoplasirani Hajduk u petak u 17.45 u sklopu 30. kola SuperSport HNL-a gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa, momčadi koja je trenutačno peta na ljestvici s 36 bodova.
Uoči susreta trener Gonzalo Garcia dobio je jednu lošu i jednu dobru vijest. Izvan kadra ostaje najbolji strijelac Hajduka u SHNL-u, Michele Šego, koji se ozlijedio protiv Gorice nakon udarca u rebra te je morao izaći iz igre u 60. minuti. Pokušao se vratiti treninzima, ali bol i dalje traje pa ostaje u Splitu.
S druge strane, u konkurenciju bi se mogao vratiti Iker Almena, prenosi Dalmatinski portal.
Španjolski ofenzivac nije nastupio od kraja siječnja i utakmice s Istrom, kada je stradao nakon duela sa Stjepanom Lončarom. Od tada je propustio 11 utakmica, a sada bi mogao ponovno biti na raspolaganju za gostovanje na Kušek Apašu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!