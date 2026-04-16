Gregurina: Hajduk je lepršav i odličan. To je njihova strana priče, statistika je tu da se ruši

xLukaxKolanovicx via Guliver

Sutra u sklopu 30. kola SHNL-a Slaven Belupo od 17:45 sati dočekuje Hajduk u Koprivnici.

Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina najavio je utakmicu.

“Hajduk je rasterećen, lepršav, odličan. No, to je njihova strana priče, mi se fokusiramo na sebe i pokušat ćemo ispraviti stvari koje nisu bile dobre, odnosno doći do svoje najviše razine kako bismo imali šansu parirati i uzeti bodove ekipi kao što je Hajduk”, poručio je.

Slaven Belupo posljednjih godina ima izrazito negativan omjer protiv Hajduka. Posljednju pobjedu upisali su prije pet godina, a na domaćem terenu pogodak Splićanima nisu zabili još od 2022. godine.

“Statistika je tu da se ruši. Ponavljam, moramo gledati samo sebe i poboljšati se u nekim segmentima te individualno kako bismo im zaprijetili. Nadam se da će se to dogoditi već sutra”, kratko je odgovorio Gregurina.

Utakmicu je najavio i Filip Mažar, standardni veznjak koji je ove zime stigao u Koprivnicu iz Prve NL. Svoj prvijenac za Slaven Belupo zabio je protiv Dinama na Maksimiru, a na pitanje bi li bilo lijepo da prvi gol na domaćem terenu postigne upravo protiv Hajduka, odgovorio je:

“Vidjet ćemo. Hajduk je u dobrom nizu, imaju jako dobre pojedince koji su vrlo raspoloženi u posljednjim kolima, tako da ne bih nešto previše najavljivao.”