Amorim: Koncentrirat ćemo se na Europa ligu i riskirati s klincima u Premier ligi

Nogometaši Manchester Uniteda plasirali su se u polufinale Europske lige nakon 5:4 (2:0, 2:2) domaće pobjede protiv Lyona u uzvratnom četvrtfinalnom susretu koji je obilovao preokretima.

United je nakon prvih 45 minuta vodio 2-0 golovima Ugartea (11) i Dalota (45+1), a s obzirom kako je prvi susret u Lyonu okončan rezultatom 2:2, engleski je sastav imao i tih dva gola prednosti u ukupnom rezultatu. No, Lyon je preko Tolissoa (71) i Tagliafica (78) poravnao na 2:2 i izborio produžetak.

POVEZANO VIDEO / Čudo na Old Traffordu: United u sedam minuta do preokreta! Senzacija Norvežana

No, francuski je sastav u dodatnih pola sata krenuo s igračem manje jer je u 89. minuti isključen Tolisso. I s igračem manje Lyon je poveo sa 4:2 pogocima Cherkija (104) i Lacazettea (109-11m) te se činilo kako će proći dalje. No, od 114. do prve minute nadoknade produžetka United je zabio tri gola za još jedan veliki preokret u ovoj nesvakidašnjoj utakmici. Bruno Fernandes (114-11m) je realizirao kazneni udarac, da bi Mainoo (120) i Maguire (120+1) zabijali na samom kraju susreta.

Svoja razmišljanja nakon utakmice podijelio je trener Uniteda, Ruben Amorim.

“Gledao sam dokumentarac o utakmici Manchestera i Bayerna iz 1999. godine kako bih dobio inspiraciju za ovakve trenutke. Bila je ovo velika noć. Mislili smo da je gotovo, ali istina je da nikad nije gotovo. Osjećam da je sve moguće. Na stadionu je navijanje zvučalo najbolje ikad. Žao mi je ljudi koji su morali otići sa stadiona dok smo gubili 2:4.

Znam da ne igramo dobro i zaslužili smo kritike, ali imamo vremena napraviti nešto posebno ove sezone. Koncentrirat ćemo se na Europa ligu i riskirati s klincima u Premier ligi. Nadam se da će naši navijači to razumjeti”, rekao je nakon utakmice trener Uniteda.