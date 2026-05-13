Casemiro o Kovačiću: ‘Nevjerojatan je, ali nije dovoljno jak u glavi. Ispred sebe je imao Modrića i Kroosa’

Mateo Kovačić se nedavno vratio na travnjak nakon ozljede gležnja zbog koje je dugo bio izvan terena.

Veznjak Vatrenih bio je tema razgovora brazilskog veznjaka Casemira i Rija Ferdinanda. Brazilac je gostovao u emisiji Rio Ferdinand Presents koju vodi slavni engleski branič.

“Mentalna snaga je najvažnija u Realu. Vidio sam puno dobrih igrača u Madridu koji nisu igrali zbog svoje glave”, započeo je Casemiro pa dodao:

“Na primjer, Mateo Kovačić je odličan igrač. Osvojio je Ligu prvaka s Chelseajem i sada igra u Cityju. Nevjerojatan igrač. Nekada igra, a nekada ne. Kada nije u igri, onda ističe da mora igrati.”

Naglasio je da je Kovačić trebao ostati mentalno jak.

“Ne, moraš biti jak ovdje (op. a. pokazao je na glavu). Nekada nije igrao, ali mora ostati smiren zato što je riječ o iznimno talentiranom igraču, ali nije dovoljno jak u glavi.”

Osvrnuo se i na mentalnu snagu, pritom spomenuvši Luku Modrića.

“Poštujem njegovo mišljenje da želi igrati, ali ispred sebe je imao Luku Modrića i Tonija Kroosa. On je za mene sjajan igrač koji nakon utakmica ističe da mora igrati. Znam, ali moraš biti strpljiv”, zaključio je Casemiro, naglasivši kako iznimno poštuje veznjaka Vatrenih.