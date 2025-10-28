Allegri: Kako trenirati Modrića? On je dobar u treniranju samog sebe

28. lis 2025
Kapetan Vatrenih Luka Modrić oduševljava sve u Italiji.

Milan je odigrao 2:2 s Pisom, a bila je to Modrićeva najbolja utakmica od dolaska Milan prije tri mjeseca. Iako je njegova momčad kiksala protiv novopečenog prvoligaša i izgubila dva bitna boda u borbi za vrh tablice, Modrić je odigrao utakmicu za pamćenje.

Njegove sjajne brojke iz te utakmice objasnio je trener Milana, Massimiliano Allegri.

“Kako je trenirati Modrića? Luka je jako dobar u treniranju samog sebe. On tako vješto igra ispred obrane da zbog njegove učinkovite trke ispada da pokriva puno terena. Ustvari, on igra prekrasan nogomet.”

Rossoneri su treća momčad Serie A sa 17 bodova, ispred njih su Roma i Napoli s bodom više.

