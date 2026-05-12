Gledajte na SK: Ronaldo i Brozović love prvi naslov prvaka Saudijske Arabije

AP Photo/Chan Long Hei via Guliver Image

Od 20 sati se u Rijadu igra ključna utakmica za naslov saudijske Premier lige između Al-Nassr i Al-Hilala.

Uoči utakmice u prednosti je Al-Nassr koji nakon 32 utakmice ima 82 boda dok je Al-Hilal na drugom mjestu sa 77 bodova, ali i jednom utakmicom manje.

Tako je derbi koji počinje u 20 sati od velike važnosti za obje ekipe. U slučaju pozitivnog rezultata Al-Nassr će osvojiti naslov dok će u slučaju pobjede Al-Hilala “pole position” otići u ruke prvaka iz sezone 2023./2024. U prvom susretu ove dvije ekipe s 3:1 je slavio Al-Hilal iako je Cristiano Ronaldo u 42. minuti doveo svoju momčad u vodstvo.

Što se tiče Al-Nassra, oni na svoj naslov čekaju od sezone 2018./2019., a zanimljivo je da čak ni dolazak Cristiana Ronalda u sezoni 2022./2023. nije donio željene rezultate. Saudijski klub uspio je tek osvojiti azijsku Ligu prvaka 2.

Za Al-Nassr igra i donedavni hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović koji je u dresu Vatrenih skupio 99 nastupa. Iako još uvijek nije u poznim igračkim godinama, Brozović se odlučio umiroviti od hrvatske reprezentacije.

Ugovor u Al-Nassru vrijedi mu do kraja ove sezone pa tek treba vidjeti sljedeće planove nekadašnjeg veznjak Hrvatskog dragovoljca, Lokomotive, Dinama i milanskog Intera.

