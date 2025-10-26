Maestralni Modrić postavio nevjerojatan rekord Serie A

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

Milan je protiv Pise odigrao neriješenih 2:2 u 8. kolu Serie A.

Milan je imao veliku priliku približiti se vrhu Serie A, ali je duboko u sudačkoj nadoknadi jedva spasio bod. Za 2:2 u 93. Modrić je asistirao Athekameu.

Modrić je odigrao sjajnu utakmicu i za svoju izvedbu je od Sofascorea dobio visoku ocjenu 9.2. Kapetan Vatrenih je imao 102 od 106 točnih dodavanja, a u jednoj statističkoj kategoriji postavio je rekord sezone u Serie A.

Naime, Modrić je u zadnjoj trećini terena imao 44/44 točnih dodavanja te je nadmašio Remu Freulera iz Bologne, koji je držao rekord s 31 od 33 točnih dodavanja. Treći je Juventusov Kenan Yildiz koji je u jednoj utakmici točno u zadnjoj trećini dodao 29 od 30 lopti.