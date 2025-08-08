Albanci: Dinamo je mogao barem do remija, borba protiv Hajduka daje nam pravo na optimizam u uzvratu

“Momčad Ilira Daje mogla je doći barem do remija na gostovanju, samo da je obrana Plavih bila opreznija. Utakmica je odigrana pred 34.000 navijača na stadionu, bila je to posve strana i neuobičajena atmosfera za Dinamove nogometaše. Ipak, gosti su posve ravnopravno krenuli u boj, pa je tako Bregu u 37. posve ušutkao stadion prekrasnim pogotkom iz daljine. Nije previše razmišljao nakon Villinog dodavanja, već je silovitim udarcem desnom nogom zatresao mrežu. U nastavku je Hajduk došao do preokreta i velikog uspjeha, no i Dinamo još uvijek ima šanse za prolaz dalje, pred svojim navijačima može iskazati svoju kvalitetu”, napisali su na portalu Shqiptarja.com.

Iako su Splićani bili bolji protivnik, Dinamo je pokazao čvrstinu u prvoj utakmici, pišu tamošnji mediji.

“Gol Bregua u 37. minuti bio je europska razglednica, raketa s 25 metara zaljuljala je Poljud i pokazala da Dinamo City nije došao samo sudjelovati”, piše Panorama Sport. Nakon inicijalnog šoka, Hajduk se vratio preko Durdova i Bambe, ali gosti su, kako naglašavaju albanski novinari, „ostali u igri cijelih 90 minuta, zahvaljujući herojskom vrataru Teqji i disciplini u obrani.”

“Rezultat nas ne zadovoljava, ali naša borba protiv momčadi kao što je Hajduk daje nam pravo na optimizam uoči uzvrata u Tirani”, prenosi Supersport Albania.

Posebno su pohvaljeni navijači, uz poruku da će “Plavi iz Tirane imati pravu podršku na domaćem terenu gdje znaju da je jedan gol razlike dostižan.”