Zvijezda Bostona kritizirala NBA ligu: ‘Nisu educirali igrače o klađenju, nema nikakvog razgovora’

AP Photo/Michael Dwyer via Guliver

Košarkaš Boston Celticsa Jaylen Brown kritizirao je NBA ligu jer, po njegovu mišljenju, nije u dovoljnoj mjeri educirala igrače o malverzacijama vezanim uz sportsko klađenje i kockanje.

Brown je istaknuo da se liga previše fokusira na maksimizaciju profita, a premalo na zaštitu igrača.

NBA je nedavno potresao skandal povezan s kockanjem – upletenošću igrača i trenera koji su svojim postupcima izravno sudjelovali u makinacijama u sportskom klađenju.

Zbog toga je FBI nedavno uhitio glavnog trenera Portland Trail Blazersa Chaunceyja Billupsa i razigravača Miami Heata Terryja Roziera.

Govoreći uoči utakmice s New York Knicksima, Brown je rekao da su igrači prepušteni sami sebi, bez odgovarajuće podrške ili smjernica.

“Kako možemo bolje zaštititi igrače u ovakvom okruženju? Gotovo da nema nikakvog razgovora o tome“, rekao je Brown za Celtics Blog i dodao:

“Sve se svodi na jedno: kako povećati biznis i prihode? A nisam siguran da dovoljno razgovaramo o posljedicama koje to donosi.“

Brown, koji je i potpredsjednik Udruge NBA igrača, istaknuo je da partnerstva lige i klubova s kladionicama stvaraju dodatni pritisak na igrače – i na terenu i izvan njega.

“Mislim da se moglo učiniti puno više kako bi se igrače pripremilo. Čak i sada, nakon svega, posvećuje se vrlo malo pažnje i brige. ‘Zarađujete velik novac, trebali biste znati nositi se s pritiscima i ljudima koji vas maltretiraju zbog svojih listića’, to je stav koji prevladava“, rekao je Brown i dodao:

“Klađenje daje negativnu konotaciju igri kada ljudi imaju novac uložen u ishod. To utječe na ponašanje navijača i njihove interakcije. Imali smo situacije u kojima su navijači ulazili na teren i nasrtali na igrače. To su problemi koje bismo mogli izbjeći kada bi se o ovome više razgovaralo.“

Prošle sezone Brown je na 63 utakmice prosječno bilježio 22,2 poena, 5,8 skokova i 4,5 asistencija uz 46,3% šuta iz igre.

Celticsi su sezonu otvorili s dva poraza, a Brown trenutno u prosjeku ostvaruje 24 poena, 5 skokova i 3,5 asistencije.

Boston sljedeću utakmicu igra protiv Detroit Pistonsa u nedjelju od 20:30.