Završio je osnovni dio NBA sezone, evo tko igra play-in i doigravanje

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Završen je regularni dio NBA sezone i sada najprije slijedi borba u play-inu, a zatim i u doigravanju (playoffu), nakon kojeg ćemo saznati koja je najbolja momčad u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Denver Nuggetsi Nikole Jokića završili su sezonu nizom od 12 pobjeda, što im je omogućilo da zauzmu treće mjesto na Zapadu i u prvom kolu doigravanja odmjere snage s Minnesotom. No, krenimo redom.

Tko igra u play-inu?

Momčadi plasirane od 7. do 10. mjesta u obje konferencije pokušat će kroz play-in, koji traje od 14. do 17. travnja, izboriti plasman u borbu za naslov. Prema pravilima, igrat će sedma protiv osme, a deveta protiv desete momčadi iz regularnog dijela sezone.

Pobjednik susreta između sedmog i osmog ide u doigravanje, dok poraženi iz tog dvoboja ide na pobjednika utakmice između devetog i desetog. Pobjednik tog susreta bit će posljednji sudionik doigravanja.

To u praksi znači da će na Zapadu Phoenix ugostiti Portland. Pobjednik ide u doigravanje, dok poraženi čeka kod kuće boljeg iz dvoboja Los Angeles Clippers – Golden State.

Na Istoku Philadelphia igra protiv Orlanda. Pobjednik ide u doigravanje, a poraženi će dobiti još jednu priliku protiv boljeg iz susreta Charlotte – Miami.

Poznata četiri para doigravanja

Za sada su poznata četiri para doigravanja koje počinje 18. travnja, dok rasplet play-ina čekaju najbolje momčadi Zapada, Oklahoma i San Antonio, odnosno Istoka, Detroit i Boston.

Denver Nuggetsi će u prvom kolu na Zapadu, koje počinje 18. travnja, ugostiti Minnesotu i imat će prednost domaćeg terena. Isto vrijedi i za Lakerse, koji će kao četvrti igrati protiv Houstona, koji je osvojio peto mjesto.

Na Istoku će New York Knicks odmjeriti snage s Atlantom, dok će Cleveland ugostiti Toronto.

Doigravanje:

Istočna konferencija

1. Detroit Pistons – protivnik još nije poznat

2. Boston Celtics – protivnik još nije poznat

3. New York Knicks – 6. Atlanta Hawks

4. Cleveland Cavaliers – 5. Toronto Raptors

Play-in utakmice

7. Philadelphia 76ers – 8. Orlando Magic

9. Charlotte Hornets – 10. Miami Heat

Zapadna konferencija

1. Oklahoma City Thunder – protivnik još nije poznat

2. San Antonio Spurs – protivnik još nije poznat

3. Denver Nuggets – 6. Minnesota Timberwolves

4. Los Angeles Lakers – 5. Houston Rockets

Play-in utakmice

7. Phoenix Suns – 8. Portland Trail Blazers

9. Los Angeles Clippers – 10. Golden State Warriors

