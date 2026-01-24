Zadar nakon teškog poraza u Sloveniji razbio Dinamo u Zagrebu

Podijeli :

Zvonko KUCELIN/KK Zadar

Samo 24 sata nakon što su u ABA ligi ispustili pobjedu protiv Cedevite Olimpije, košarkaši Zadra su u 18. kolu domaćeg prvenstva u zagrebačkom Dinamu pronašli 'žrtvu' na kojoj će se 'iskaliti'. Momčad Danijela Jusupa je slavila sa 107:71 na gostovanju u KC "Dražen Petrović".

Zadrani su već na poluvremenu vodili s 57-31 pa njihova pobjeda ni u jednom trenutku nije bila upitna. Prednjačio je Vladimir Mihailović postigavši 35 poena. Krševan Klarica je ubacio 14 poena, a Toni Torbarina 13, dok je Boris Tišma spojio 11 poena i osam skokova.

Emil Savić je s 23 poena bio najbolji strijelac domaće momčadi koja je doživjela peti poraz u posljednjih šest nastupa.

U prvoj utakmici subotnjeg programa Dubrovnik je kao domaćin svladao Kvarner 2010 s 98:74.

Zadar je prvi na ljestvici s učinkom 16-2 (34 boda), ispred Splita koji ima 15-2 (32 boda). Slijedi Zabok s 11-7 (29 bodova), a četvrta je Cibona s 10-7 (27 bodova). Dinamo Zagreb je na sedmom mjestu s učinkom 6-12 (24 boda).