Warriorsi produžili ugovor s Draymondom Greenom, evo koliko će ga platiti

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AP Photo/Nate Billings via Guliver

Velika vijest stigla je iz NBA lige u utorak navečer.

Kako javlja The Athletic, Golden State Warriorsi potpisali su novi ugovor s Draymondom Greenom, 36-godišnjim krilnim centrom.

Bila je to jedna od važnijih priča free agencyja te se nije znalo hoće li iskusni košarkaš produžiti suradnju s momčadi s kojom je osvojio četiri NBA naslova.

Kako javljaju mediji, Green će potipisati jednogodišnji ugovor, a zarađivat će 27,7 milijuna dolara. Ovo će mu biti 15. sezona u karijeri. Dosad je bio četiri puta u All-Star postavi, 2017. godine bio je najbolji obrambeni igrač godine.